Il neo-campione NBA con i Celtics ritorna sui chiaro-scuri dell'avventura olimpica: "Gioco a basket da quando ho 3 anni: non mi era mai capitato di restare seduto e non entrare in campo". Ammette le sue difficoltà ("Questione di ritmo") ma guarda al bicchiere mezzo pieno ("Abbiamo vinto l'oro, no?"): e per l'altruismo dimostrato incassa i complimenti della leggenda NFL dei New England Patriots

In una lunga chiacchierata riportata sulle pagine del New York Times, Jayson Tatum – reduce da un’estate che l’ha visto vincere un titolo NBA a una medaglia d’oro olimpica – è tornato sull’avventura parigina con Team USA. Che per lui, nonostante il successo finale, è stata dolceamara, per via dello scarso minutaggio concessoglia da coach Steve Kerr. Due partite (sulle sei totali) senza mai mettere piede in campo, 5.3 punti di media con il 38% al tiro. Ed è Tatum il primo a fare autocritica: “So benissimo che non mi entrava neppure un tiro, con Team USA”, racconta. Trovando una motivazione: “Penso sia stata una questione di ritmo: non sai mai quando avrai il pallone in mano. Ma fa parte del gioco, e lo accetti – come aveva già fatto anche in passato [a Tokyo, ndr]. Ovviamente mi sarebbe piaciuto contribuire maggiormente – dice Tatum – ma non mi sono mai ritrovato in una situazione del genere: ho iniziato a giocare a basket a 3 anni e da allora non mi è mai capitato di restare seduto, senza entrare in campo. È stato diverso. È stata una sfida. Ma sono uno che vede il bicchiere sempre mezzo pieno”, ha concluso la star di Boston.