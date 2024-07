Kerr lascia Tatum seduto: "Mi sono sentito idiota"

Quanto è profonda la versione Parigi 2024 di Team USA? Profonda abbastanza da permettersi di lasciare per 40 minuti in panchina il giocatore più importante della squadra campione NBA in carica, e senza subirne per niente alcuna conseguenza. Il debutto degli Stati Uniti ai Giochi Olimpici è stato scintillante, superando un avversario tosto come la Serbia di Nikola Jokic senza nemmeno sudare più di tanto. Merito di un’ottima concentrazione lungo i 40 minuti di gioco e del rientro di un maestoso Kevin Durant, capace di realizzare 21 punti nel solo primo tempo con un perfetto 8/8 al tiro. Il tre volte campione olimpico non aveva preso parte alle cinque partite di amichevole in avvicinamento alle Olimpiadi e ha cominciato uscendo dalla panchina per coach Steve Kerr, ma a farne le spese è stato nientemeno che Jayson Tatum, che insieme a Tyrese Haliburton è stato uno dei due giocatori a non scendere in campo per gli USA all’esordio. "Jayson l’ha gestita molto bene" ha detto l’allenatore dei Golden State Warriors. "Gli ho parlato prima della partita, sapeva del fatto che con il rientro di Kevin Durant sarebbe potuta andare così, è un grande professionista. Mi sono sentito un idiota a non farlo giocare: stiamo parlando di un tre volte primo quintetto All-NBA. Ma in una partita da 40 minuti non si possono usare più di 10 giocatori". Kerr però ha sottolineato come nelle prossime partite contro avversari meno impegnativi come Sud Sudan e Porto Rico potrà vedere il campo. "La scelta è stata fatta per stasera, andando con le combinazioni che avevano più senso. Avrà l’opportunità di lasciare il segno".