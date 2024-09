In un’intervista con Complex, Shaquille O’Neal come sempre non si è tirato indietro dal fare nomi quando gli è stato chiesto chi fosse il peggior giocatore di tutti i tempi, indicando immediatamente il quattro volte Difensore dell’Anno Rudy Gobert. Quando è stato citato Ben Simmons, Shaq ha incluso anche lui: "Se vieni pagato 250 milioni, devi farmi vedere di meritarli. Non sanno giocare"

Shaquille O’Neal non si è mai tirato indietro quando c’è stato da criticare i giocatori di oggi, ma raramente è stato così netto nei suoi giudizi. In un’intervista con il sito di Complex, il quattro volte campione NBA non ha avuto dubbi quando gli è stato chiesto chi fosse il peggior giocatore di tutti i tempi: "Rudy Gobert". Alla domanda se Gobert fosse peggio di Ben Simmons, Shaq ha risposto: "Anche lui è un altro fannullone…", nonostante i due abbiano frequentato la stessa università, LSU. Shaq ha poi spiegato la sua risposta: "Se firmi un contratto da 250 milioni, fammi vedere che li meriti. C’è un motivo se io alla mia età cammino in modo strano e non riesco a girare il collo: perché ho giocato per meritarmi i miei 120 milioni. Poi ci sono giocatori come lui che fanno saltare il sistema: guadagnano tutti quei soldi e non sanno giocare. E io non rispetto giocatori così. Ogni volta che faccio questi commenti pensano che io odi i giocatori di oggi, ma quelli che io dico sono fatti. Ci sono insegnanti, pompieri e dottori che fanno lavori veri e non guadagnano niente".