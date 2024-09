Meglio tardi che mai, si potrebbe commentare così la scelta, resa nota nella giornata di ieri, dei Raptors di ritirare la maglia di Vince Carter . Una scelta che arriva dopo quella già comunicata dai Nets , che il prossimo 25 gennaio appenderanno la canotta numero 15 sotto il soffitto del Barclays Center. A Toronto , invece, la stessa cerimonia si svolgerà il 2 novembre , rendendo omaggio a uno dei giocatori più amati nella storia della franchigia . Scelto proprio dai Raptors al Draft del 1998 , in Canada Carter ha trascorso cinque stagioni e mezzo, vincendo il premio di rookie dell’anno nel 1998 , lo Slam Dunk Contest all’All-Star Game del 2000 e giocando un ruolo a dir poco cruciale nel portentoso aumento di popolarità vissuto dalla pallacanestro nel paese. E per “ Vincredible ”, il tributo delle sue ex squadre si preannuncia come parte di un percorso celebrativo davvero prestigioso.

Toronto, Brooklyn e Springfield

Prima di venire festeggiato dai suoi ex tifosi, infatti, Carter avrà l’onore di entrare nella Basketball Hall Of Fame di Springfield il prossimo 13 ottobre. Un riconoscimento che pare del tutto dovuto per un super veterano con 22 stagioni e 1.541 partite giocate in NBA, terzo in comodo nella classifica delle carriere più longeve dietro ai soli Kareem Abdul-Jabbar e Robert Parish. Carter, però, è l’unico protagonista ad aver giocato in ben quattro decadi diverse, record che difficilmente verrà battuto in futuro e che val bene addirittura due ritiri di maglia. Per quanto riguarda Toronto, invece, il ritiro della canotta numero 15 diventerà il primo nella storia della franchigia, lasciando i Clippers come unica squadra a non aver mai concesso tale tributo a nessuno dei propri giocatori.