Aaron Gordon nel 2023 ha vinto un titolo NBA da protagonista. Certo, Jokic e Murray l’hanno fatta da padroni, ma contro gli Heat, in quella finale NBA, l’impatto dell’ex giocatore di Orlando era stato determinante. Se n’era accorto ovviamente anche Steve Kerr che, stando alle parole di Gordon, dopo una delle due vittorie dei Nuggets a San Francisco contro gli Warriors, aveva avvicinato l’ala di Denver per sondare il suo interesse a far parte della spedizione olimpica per Parigi 2024. “Mi era stato offerto un posto – ha raccontato Gordon al Media Day dei Nuggets – ma poi quell’offerta non si è mai concretizzata”. E non l’ha presa bene. “Ovvio che la cosa mi ha infastidito. Per cui, guardando le Olimpiadi in tv, quando vedevo Jo(kic) costringere Team USA a lottare fino all’ultimo secondo, non riuscivo a non essere contento per lui. ‘Un mio compagno di squadra li sta facendo a pezzi”, pensavo.