Era dal 1985 (sono passati quasi 40 anni) che un giocatore dei Boston Celtics non finiva sulla copertina di TIME magazine. Allora fu Larry Bird (ma in compagnia di Wayne Gretzky), oggi è Jaylen Brown, una dei 100 personaggi inseriti nella “Next list” stilata dalla prestigiosa rivista che raggruppa i leader emergenti in ogni possibile campo. E la superstar dei Celtics non appare né nella categoria “Fenomeni”, né in quella “Leader”, bensì tra gli “Advocates”, donne e uomini meritevoli di attenzioni perché votati al sostengno di una causa. E lui, Jaylen Brown, di cause ne ha sempre sostenute più d’una, dal suo impegno ai tempi del Black Lives Matter alle attività sul territorio a Boston, dal ruolo all’interno dell’associazione giocatori fino alle borse di studio messe a disposizione per studenti meno fortunati di lui (che prima ancora di firmare il contratto allora più ricco della storia NBA, per oltre 300 milioni di dollari, ha potuto usufruire di una borsa di studio per meriti sportivi a Berkeley, una delle isitutuzioni universitarie di maggior prestigio in tutti gli Stati Uniti). Già, Berkeley: un college progressista che incoraggia libertà di pensiero e pensiero critico. Anche per questo, forse, il breve ritratto di introduzione al personaggio con cui TIME magazine ha presentato al pubblico ciascuno dei 100 personaggi scelti come guide per il futuro, nel caso di Brown sono state affidate a Colin Kaepernick, ex quarterback NFL diventato simbolo delle lotti sociali degli afroamericani.