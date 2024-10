Amato e detestato in egual misura, Patrick Beverley è stato per un decennio uno dei difensori più efficaci della lega tra le guardie. All’ex Clippers e Rockets non è mai riuscito però di vincere il titolo, obiettivo a cui avrebbe potuto puntare a Miami se nell’autunno del 2010 gli Heat del trio James-Wade-Bosh non l’avessero tagliato durante il training camp. Tre anni in giro per l’Europa gli faranno poi da trampolino per una carriera in un certo senso sorprendente e di certo non priva di episodi discutibili e controversi sul parquet