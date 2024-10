Quando i Celtics giocano in questa maniera non c’è niente che si possa davvero fare per fermarli, specialmente sul campo di casa. Rimane comunque un bel bagno di umiltà per i nuovi New York Knicks, mai realmente competitivi nonostante gli arrivi in estate di Mikal Bridges (16 punti per lui) e Karl-Anthony Towns (12 con 7 rimbalzi). La difesa dei Knicks non è mai riuscita a mettere in difficoltà l’attacco dei padroni di casa (33 assist contro 3 sole palle perse), trovando a malapena dall’altra parte 22 punti da parte di Jalen Brunson e Miles McBride. “La NBA deve fare l’antidoping a tutti loro, mai vista una cosa del genere” ha detto Josh Hart, provando a riderci su dopo una serata in cui i Knicks hanno toccato con mano quanta sia la distanza con i campioni in carica