Nel corso della sua esperienza a Los Angeles, LeBron James non aveva mai vinto all’esordio della nuova stagione. La partita di questa notte vinta contro i Minnesota Timberwolves sarebbe stata però indimenticabile a prescindere dal risultato, visto che James ha aggiunto un’altra pagina memorabile nella sua infinita carriera. A 4 minuti dalla fine del secondo quarto, infatti, LeBron è tornato in campo insieme a suo figlio Bronny, al suo debutto assoluto tra i professionisti dopo essere stato scelto alla numero 55 dell’ultimo Draft. Un ingresso in campo storico: non era mai successo nella storia NBA che padre e figlio fossero contemporaneamente nella lega, né tantomeno nella stessa squadra. I due hanno combinato in un paio di occasioni nella metà campo offensiva, in particolare a 1:38 dalla fine del primo tempo quando LeBron ha assistito Bronny per una conclusione da tre punti che però non ha trovato il fondo della retina, uno dei due errori al tiro per James Jr. dopo un tentativo volante a rimbalzo offensivo che non è andato a buon fine. Bronny è rimasto in campo per 2:41 prima di tornare in panchina, mentre James padre ha cominciato la sua 22^ stagione nella lega - anche questo un record, condiviso con Vince Carter - con 16 punti, 5 rimbalzi, 4 assist e 2 stoppate, pur tirando piuttosto male dal campo (7/16 di cui 1/4 da tre in meno di 35 minuti).