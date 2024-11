Aveva già saltato l'ultima gara dei suoi Spurs, vinta contro Minnesota, ora non sarà con la squadra nei due impegni in trasferta stanotte (a Los Angeles) e mercoledì notte (a Houston). Al suo posto ad allenare San Antonio ci sarà Mitch Johnson, ma non filtra nulla sui tempi del ritorno in panchina dell'allenatore più vincente della NBA

Già l’ultima partita interna degli Spurs, vinta contro Minnesota, aveva visto un po’ a sorpresa in panchina per i texani Mitch Johnson, e non Gregg Popovich. Ora da San Antonio filtra qualche notizia in più al riguardo, e il problema di salute che ha fermato il coach più vincente della NBA (1.390 vittorie in stagione regolare, più altre 170 ai playoff) è evidentemente serio, dato che gli Spurs hanno fatto sapere che il loro allenatore non sarà in trasferta con la squadra per le due prossime partite, a Los Angeles contro i Clippers e a Houston contro i Rockets. L’assenza di Popovich dalla panchina della sua squadra al momento viene definita “a tempo indeterminato”: sarà sempre Mitch Johnson a farne le veci per le prossime due gare. Giunto alla sua 29^ stagione su una panchina NBA, tutte a San Antonio, l’augurio è ovviamente che Popovich possa riprendere presto il suo posto a bordocampo alla guida di Wembanyama e compagni.