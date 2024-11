Messaggi criptici su IG: la NBA teme per Singler

L’ex giocatore NBA Kyle Singler ha condiviso su Instagram due video messaggi nel quale diceva di temere per la sua vita, facendo scattare immediatamente l’allarme tra i suoi ex colleghi e i suoi tifosi. Kevin Love in particolare si è speso in prima persona sui suoi account per mandare un messaggio: "Non sarei qui oggi senza di lui, sono per sempre indebitato. Mostriamogli il nostro affetto"

Sono passati più di sei anni dall’ultima partita in NBA di Kyle Singler , ma nel corso delle sue sei stagioni passate tra i professionisti ha lasciato un bel ricordo tra Detroit e Oklahoma City . Per questo tanti suoi ex compagni e tifosi si sono preoccupati quando l’ex campione NCAA con i Duke Blue Devils ha condiviso su Instagram un paio di video inquietanti, nei quali al buio in controluce descriveva il malessere con il quale convive. " Sono stato maltrattato e abusato, trascurato, reso un esempio del disagio mentale. Temo per la mia vita ogni giorno " dice nel video nel quale si mostra senza maglietta. "Le persone nella mia comunità mi fanno sembrare come se fossi un problema, uno che rende le cose difficili per le persone, mentre sto solo cercando di essere utile. Sento di avere un certo comportamento, una certa forza e un obiettivo che non viene valutato o trattato correttamente". Il video si conclude all’improvviso , portando diversi giocatori a rispondere e a muoversi in prima persona.

Kevin Love: "Aiutiamo Kyle, non sarei qui senza di lui"

Tra i commenti al video ci sono quelli di Andre Drummond (“Non sei solo fratello, sono qui per te”), di Isaiah Thomas (“Siamo qui sempre e per sempre”) e Chandler Parsons (“Non sei solo amico, siamo qui con te”), ma è stato soprattutto Kevin Love a prodigarsi e ad esporsi sui social. "Ti voglio bene Kyle, scrivimi quando vuoi. Per favore” ha commentato il lungo dei Miami Heat, amico d’infanzia di Singler essendo cresciuti insieme in Oregon. Love, che non ha mai fatto mistero di aver convissuto con problemi di salute mentale, ha poi scritto su X e su Instagram: "A tutti coloro che hanno trascorso del tempo con Kyle Singler e sono entrati in contatto con lui — per favore inondatelo dell’amore e del sostegno di cui ha bisogno e che merita. Non sarei quello che sono oggi senza di lui. Sarò per sempre in debito con lui e gli voglio bene. Alla famiglia NBA, alla famiglia di Duke e alla comunità di South Medford - facciamoci sentire per uno dei nostri".