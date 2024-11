I Pistons si prendono la rivincita su Kyle Kuzma

La vendetta, si sa, è un piatto da gustare freddo. E i Detroit Pistons in questo inizio di stagione si stanno togliendo diversi sassolini delle scarpe, salendo sorprendentemente fino al quinto posto nella Eastern Conference con un record di 7 vittorie e 8 sconfitte. L’ultimo successo è arrivato in casa degli Washington Wizards, infliggendo alla squadra della capitale l’ottavo ko in fila, la peggior striscia attualmente in NBA. Un’occasione perfetta per l’account della franchigia del Michigan per prendersi gioco di Kyle Kuzma: meno di un anno fa l’ala degli Wizards su X aveva scritto, riferendosi ai Pistons, “arrivati a questo punto siamo tipo a ‘Non essere tu a perdere contro di loro’” e una emoji che rideva, prendendo in giro la striscia di sconfitte di Detroit arrivata fino a 28, la peggiore della storia. Nel festeggiare il successo di questa notte con il punteggio di 124-104, i Pistons hanno postato la grafica della vittoria insieme alla frase “*non dirlo* *non dirlo* *non dirlo* *sospiro* A questo punto siamo tipo a ‘Non essere tu a perdere contro di loro’”, aggiungendo poi in un commento “Qui non ci dimentichiamo di niente”. Kuzma, miglior realizzatore dei suoi insieme a Jordan Poole con 22 punti, non ha replicato sui social e non potrà farlo in campo ancora per diverso tempo, visto che i prossimi incontri sono previsti solamente a metà marzo.