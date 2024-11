Bronny in dubbio per un infortunio al tallone

Questa notte i Los Angeles Lakers proveranno ad allungare a sei la loro striscia di vittorie consecutive ospitando i non irresistibili Utah Jazz, ultimi in classifica nella Western Conference con 3 vittorie e 10 sconfitte, ma con ogni probabilità dovranno fare a meno di Bronny James. Il nome del figlio di LeBron James infatti è comparso nella lista degli infortunati dei gialloviola e il suo status è “in dubbio” (pari quindi al 25% di possibilità che sia a disposizione di coach JJ Redick) per una contusione al tallone del piede sinistro. Bronny deve essersi infortunato nell’ultima partita disputata con i South Bay Lakers in G League, chiudendo con 4 punti e 2/10 al tiro in 25 minuti nella sconfitta contro gli Stockton Kings, visto che in precedenza non era stato segnalato nessun infortunio. Non che cambi qualcosa per i Lakers: Bronny infatti non fa parte della rotazione di Redick (ha disputato solo 16 minuti finora in stagione in cinque partite, quasi tutti di garbage time a risultato acquisito) e davanti a lui ci sono numerose guardie che meritano maggiore spazio, dai titolari Austin Reaves e Cam Reddish passando per D’Angelo Russell, Gabe Vincent e Dalton Knecht. I Lakers dovrebbero essere privi anche dell'ala titolare Rui Hachimura, che ha saltato le ultime due partite per una distorsione alla caviglia ma “sta facendo progressi”, secondo quanto dichiarato da Redick: il suo rientro dovrebbe avvenire nel corso della settimana, quando i Lakers affronteranno in casa anche Orlando e Denver.