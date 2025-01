Bryce James sceglie l'università di Arizona

La dinastia James si allunga: dopo l’esordio arrivato in questa stagione di Bronny James con i Los Angeles Lakers, anche il secondogenito continuerà la propria carriera al college, come ha annunciato lui stesso su Instagram. Bryce Maximus — guardia di poco meno di due metri nato il 14 giugno 2007 — ha infatti deciso di unirsi agli Arizona Wildcats, preferita rispetto alla possibilità di giocare vicino a Cleveland a Ohio State e all’università di Duquesne che si era mossa per prima nell’estate del 2022. James, un prospetto quattro stelle in uscita da Sierra Canyon come fu per suo fratello Bronny, è già nel giro della nazionale under-17 e nelle 14 partite giocate lo scorso anno nel programma Strive For Greatness di Nike ha viaggiato a 7 punti e 2.2 rimbalzi di media con il 39% dal campo e il 37% da tre punti in 22 minuti a partita. Sarà il secondo James a frequentare il college, dopo che l’esperienza (non fortunatissima, anche per via dell’arresto cardiaco che lo ha colpito nell’estate del 2023) di Bronny a USC si è conclusa dopo un solo anno. Arizona potrà contare anche su un altro prospetto da top-25 come l’ala olandese Dwayne Aristode, e ha ancora tre obiettivi nella classe del 2025: Koa Peat (numero 8 della top-100 di ESPN), Brayden Burries (numero 10) e Alijah Arenas (15, anche se ha deciso di far parte della classe del 2026). Anche papà LeBron ha condiviso sui social la sua gioia per la scelta del figlio.