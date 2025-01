Dallas sfida Denver alle 21 su Sky Sport NBA

In una Western Conference che non aspetta nessuno, Dallas e Denver si ritrovano a fare i conti con degli infortuni di cui avrebbero fatto volentieri a meno. Ma non c’è tempo per piangersi addosso, ed entrambe le squadre stanno provando a rimanere nella corsa per i playoff a Ovest con i giocatori a disposizione. Quella di stasera — in diretta alle 21 su Sky Sport NBA e in streaming su NOW con il commento di Alessandro Mamoli e Davide Pessina — è la prima di due partite consecutive tra le due squadre, entrambe sul campo dei Mavs, che non potranno contare né su Luka Doncic né su Kyrie Irving, il primo per un problema al polpaccio e il secondo per un ernia del disco. Dopo uno sbandamento durato cinque partite (tutte perse), i texani hanno vinto le ultime due partite contro Lakers e Blazers, ma è chiaro che Nikola Jokic e compagni siano avversario di altro livello. Anche i Nuggets peraltro sono alle prese con qualche problema fisico: già privi di Aaron Gordon nelle ultime nove partite, nel secondo tempo dell’ultima partita contro Brooklyn non è sceso in campo neanche Jamal Murray per un problema al ginocchio. Coach Michael Malone dovrà affidarsi ancora di più alla nuova "magica coppia" formata da Jokic e Russell Westbrook: nell’ultima gara contro i Nets hanno scritto una pagina di storia, diventando la prima coppia di compagni ad avere più di una partita in cui entrambi hanno chiuso in tripla doppia (35-12-15 per il serbo, 25-11-10 per il californiano) nella stessa stagione, dopo esserci riusciti già contro Utah dieci giorni fa. Arriverà anche la terza? Appuntamento alle 21 su Sky Sport NBA per scoprirlo.