No Doncic (ancora), no problem. Con lo sloveno a guardare, sorridente, dalla panchina, LeBron James trascina i Lakers a una convincente vittoria nel derby, firmando 26 punti con solo 13 tiri e fermandosi a un passo dalla tripla doppia (9 assist, 8 rimbalzi, oltre a 3 recuperi). Serata scintillante per tutto l’attacco gialloviola, con percentuali vicini al 56% dal campo e al 49% da tre (18/37) e la bellezza di 33 assist su 45 canestri segnati. Sono 20 i punti sia per Reaves che per Hachimura, mentre in casa Clippers Powell ne mette 20 ma Harden è tenuto a 2/11 (per 7 punti) e Leonard a 4/11 (per 11)

