Nel corso della presentazione di Luka Doncic come nuovo giocatore dei Los Angeles Lakers, il General Manager Rob Pelinka ha reso noto qual è il piano per il debutto dello sloveno con la sua nuova squadra: "Mercoledì abbiamo previsto un allenamento 5 contro 5 per testare le sue condizioni, poi ragioneremo di giorno in giorno". C’è ottimismo per vederlo in campo sabato contro Indiana in diretta su Sky Sport alle 22

Dopo aver metabolizzato la notizia che Luka Doncic è un nuovo giocatore dei Los Angeles Lakers , ora tutto il mondo si fa una domanda: quando esordirà con la sua nuova squadra? Lo sloveno è fuori per infortunio dallo scorso 25 dicembre , quando si procurò uno stiramento al polpaccio sinistro nella sfida di Natale contro i Minnesota Timberwolves. Prima ancora dello scambio aveva individuato in sabato 8 febbraio la data per il suo possibile rientro , e a quanto pare il piano di Doncic e del suo staff non è cambiato nonostante lo scambio che lo ha portato a Los Angeles. Secondo quanto detto da Shams Charania di ESPN, il giornalista che ha svelato al mondo lo scambio di Doncic, c’è ottimismo all’interno dei Lakers per vederlo in campo proprio sabato 8 nella sfida interna agli Indiana Pacers , una gara che sarà trasmessa in diretta sui canali di Sky Sport a partire dalle 22 col commento di Alessandro Mamoli e Mauro Bevacqua.

Pelinka: "Domani allenamento completo, poi giorno per giorno"

Nel corso della presentazione di Doncic come nuovo giocatore dei Lakers, il General Manager Rob Pelinka è stato più cauto nel descrivere quale sarà il percorso per vedere lo sloveno in campo: "Mercoledì abbiamo previsto un allenamento 5 contro 5 per testare le condizioni del suo polpaccio. Se i prossimi giorni andranno bene, potrà giocare presto. Ma sarà comunque una decisione e un percorso condiviso tra il nostro staff e le persone che sono arrivate insieme a Luka che entreranno a far parte della nostra famiglia, come facciamo con tutte le nostre superstar". Dal canto suo, Doncic si è detto ottimista che non ci saranno ricadute su un polpaccio che gli ha dato parecchi fastidi negli ultimi anni: "Questa volta col polpaccio mi sono preso il tempo giusto per farlo tornare al 100%. Altre volte invece ho affrettato i tempi per poter tornare in campo subito. Voglio essere al massimo e stavolta ho fatto tutto per tornare al meglio". Se il debutto non dovesse arrivare sabato, i Lakers hanno due gare consecutive contro gli Utah Jazz (una in casa nella notte tra lunedì e martedì, la successiva due giorni dopo a Salt Lake City) prima della pausa per l’All-Star Weekend, al quale Doncic non è stato convocato.