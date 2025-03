Introduzione

I 71 punti della coppia formata da Jayson Tatum (40) e Jaylen Brown (31) fermano la striscia di 8 successi in fila dei Lakers, che perdono LeBron James per infortunio nel finale di gara. Golden State supera anche Detroit grazie ai 32 punti di Steph Curry (a quota 25.000 in carriera nel corso del match) e continua a macinare vittorie. Milwaukee cade in casa per mano di Orlando, Atlanta supera Indiana e Chicago passa a Miami. Tutto facile per Houston contro New Orleans, pesante ko per Toronto con Washington e Charlotte torna alla vittoria dopo 9 sconfitte in fila: di seguito tutti i risultati e gli highlights delle otto partite della notte NBA