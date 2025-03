OKC-Denver alle 18 su Sky e in LIVE STREAMING

I due principali candidati per il premio di MVP, Shai Gilgeous-Alexander e Nikola Jokic, si affrontano per una sfida imperdibile. La partita tra Oklahoma City Thunder e Denver Nuggets è in diretta alle 18 su Sky Sport NBA con il commento di Flavio Tranquillo e Davide Pessina, anche in streaming eccezionalmente aperto a tutti su SkySport.it

Lo scorso anno la corsa al premio di MVP si è conclusa con la vittoria di Nikola Jokic ai danni di Shai Gilgeous-Alexander, e anche quest’anno con ogni probabilità il premio al miglior giocatore della stagione NBA sarà una corsa a due tra il serbo e il canadese. Arrivati ormai a poco più di un mese dalla fine della regular season, la distanza tra i due è talmente ridotta che ogni serata può fare la differenza, e a maggior ragione gli scontri diretti come quello che andrà in onda questa sera a partire dalle 18 in diretta su Sky Sport NBA con il commento di Flavio Tranquillo e Davide Pessina, anche in streaming eccezionalmente aperto a tutti su SkySport.it. Gilgeous-Alexander vanta una continuità di rendimento impressionante, non solo guidando la NBA per punti a partita (quasi 33 di media, ben al di sopra dei 31 di Giannis Antetokounmpo) ma viaggiando sempre ad altissime percentuali e con quattro escursioni sopra i 50 punti negli ultimi due mesi, oltre a un plus-minus stagionale spaventoso (+769 con lui in campo, il secondo Evan Mobley si ferma a +522). Jokic, dal canto suo, guarda tutti dall’alto delle sue 29 triple doppie stagionali di cui l’ultima semplicemente mai vista prima nella storia della NBA, un 30+20+20 di cui non si hanno tracce nei quasi 80 anni di storia della lega. Sera dopo sera, partita dopo partita, il loro duello giunge oggi al culmine, con uno scontro incrociato anche tra le due migliori squadre a Ovest.