Approfittando dell'infortunio che non gli permette di essere in campo con i Lakers (nei quali ha invece giocato il suo altro figlio, Bronny, autore di 5 punti nel ko contro i Nuggets), la superstar gialloviola ha fatto un'entrata trionfale al Golden 1 Center di Sacramento per seguire la finale statale dei licei che ha visto la Sierra Canyon di Bryce James aggiudicarsi il titolo

Un James era a Denver, a giocare con i Lakers contro i Nuggets di Jokic e Murray. Ma non era LeBron (infortunato), bensì il figlio Bronny (5 punti e 1/5 da tre per lui in 16 minuti di campo nella sconfitta contro Denver). Papà LeBron, invece, nelle stesse ore era a Sacramento, dove al Golden 1 Center, quella che solitamente è la casa dei Kings, andava in scena la finale statale di Division I liceale tra la Sierra Canyon di Bryce James (il secondogenito di LeBron e Savannah) e Stockton Lincoln. E la superstar dei Lakers non è voluta mancare all’episodio finale della stagione liceale del figlio, celebrando così con lui la vittoria del titolo (58-53 il risultato finale) avvenuta davanti a 8.396 spettatori, letteralmente in delirio quando hanno visto LeBron prendere posto a bordocampo per seguire la partita del figlio. Bryce James non ha certo firmato una gara da ricordare (solo 3 punti alla fine per lui, con pessime percentuali al tiro: 1/9 dal campo, con 0/5 da tre), ma Sierra Canyon è riuscita a spuntarla nel finale aggiudicandosi così il titolo statale. E visto che i Lakers, privi anche di Doncic, a Denver sono incorsi nella quarta sconfitta consecutiva, almeno LeBron ha potuto consolarsi con il trionfo del figlio.