Brooklyn-Boston è live su Sky Sport Arena alle 23

I campioni NBA in carica vincendo a Miami nella notte hanno staccato il biglietto per i playoff 2025, terza squadra a qualificarsi matematicamente per la postseason. Ora, a meno di 24 ore di distanza, tornano in campo andando a sfidare a domicilio i Brooklyn Nets, che pur avendo vinto una sola partita nelle ultime dieci, sconfiggendo i Lakers hanno fatto capire di poter fare lo sgambetto a chiunque. Appunatamento su Sky Sport Arena e in streaming su NOW alle ore 23 con la coppia Vismara-Soragna al commento

Non potrebbero essere più diverse le due annate di Brooklyn e Boston. I Nets sono dodicesimi a Est (o quart'ultimi se preferite), ma a sei vittorie di distanza dall'ultimo posto valido per la qualificazione ai play-in. I Celtics invece sono saldamente al secondo posto della Eastern Conference, già sicuri di un biglietto per i playoff ("staccato" con la vittoria sul campo di Miami nella notte). Brooklyn nelle ultime dieci gare ne ha vinta solo una (contro i Lakers, peraltro), mentre Boston ne ha persa soltanto una nelle ultime sette. Vero, gli uomini di coach Mazzulla affrontano la trasferta del Barclays Center in back-to-back, neppure 24 ore dopo aver sconfitto gli Heat, e questo riserva sempre delle insidie. Ai Nets però mancherà Cam Thomas, semplicemente il miglior marcatore nelle ultime due gare (27 punti a Cleveland, 24 a Chicago con anche 10 assist, suo nuovo massimo in carriera) ma fermato per precauzione per un risentimento al bicipite femorale sinistro. Restano Cam Johnson e D'Angelo Russell sul perimetro, e Nic Claxton sotto canestro, per provare a spaventare una squadra - questi Celtics chiamati a difendere il titolo vinto lo scorso anno - che appare solida e concreta, capace di ottenere dai tanti giocatori di ruolo prestazioni anche determinanti senza dover dipendere sempre dalla due superstar, Tatum e Brown.