Se non fosse che la stagione sta per finire, sarebbe la classica "telenovela estiva". Quello tra i Golden State Warriors e Jonathan Kuminga è infatti un braccio di ferro che pare interminabile, con le due parti (da un lato il GM californiano Mike Dunleavy e la proprietà, dall'altro il giocatore e il suo agente) al tavolo delle trattative ormai da mesi, e poco propensi a cedere alle richieste della controparte.