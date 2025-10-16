Introduzione
Nel consueto GM Survey, il sondaggio condotto interpellando i general manager delle 30 franchigie NBA, alla domanda sulla squadra più migliorata in estate ha visto i Magic del nuovo arrivato Desmond Bane assicurarsi le indicazioni della maggioranza. Ma almeno altre quattro squadre proveranno a fare quanto riuscito egregiamente ai Detroit Pistons nella scorsa stagione: migliorare in maniera spettacolare
COSA DICE IL GM SURVEY
Il sondaggio che il sito ufficiale della NBA conduce annualmente interpellando i general manager delle 30 franchigie consegna al via di ogni stagione una serie di previsioni in vista del nuovo campionato, tutte da scoprire. Dopo aver analizzato i migliori giocatori ruolo per ruolo e aver sentito il parere dei dirigenti NBA sulle squadre protagoniste sul mercato estivo, ora è il turno di una previsione secca: quale squadra migliorata maggiormente rispetto allo scorso anno?
L'ANNO SCORSO C'ERA ATTESA PER MEMPHIS
Reduci da una stagione 2023-24 maledetta, con un numero di infortuni record nella storia della NBA, i Memphis Grizzlies al via dello scorso campionato erano stati la squadra che i general manager davano come destinata a migliorarsi maggiormente (parere espresso dal 67% dei GM). E i risultati lo hanno confermato, con la bellezza di 21 vittorie in più (dalle 27 del 2023-24 alle 48 dello scorso campionato). Ma non è bastato per essere realmente, dati alla mano, la squadra più migliorata...
CHI DOPO I DETROIT PISTONS?
Perché al termine della passata stagione regolare c'è stata una squadra che, record alla mano, ha fatto anche meglio dei Memphis Grizzlies: si tratta dei Detroit Pistons, passati da un record di 14-68 a uno di 44-38, con 30 vittorie in più (e ovviamente 30 sconfitte in meno). Un'impresa staordinaria, che ha voluto dire ritorno ai playoff e che quest'anno altre squadre tenteranno di imitare. Ecco quali, nelle previsioni dei 30 GM NBA.
5) NEW ORLEANS PELICANS: 3%
Si guarda sempre a Zion Williamson, e a una sua esplosione/consacrazione che ancora deve definitivamente arrivare, nel valutare le possibilità di miglioramento dei Pelicans. E poi ovviamente a Dejounte Murray, ex All-Star, costretto ai box praticamente per tutta la scorsa stagione. New Orleans, se sana, potrebbe sorprendere...
4) PHILADELPHIA 76ERS: 10%
Anche qui è l'infermeria a dettare i possibili miglioramenti di questo gruppo (che peggio però difficilmente potrà fare, visto le sole 24 vittorie collezionate lo scorso anno). Con Embiid e Paul George a lungo (lunghissimo...) fuori, e anche se non è ancora chiaro quando saranno entrambi di nuovo in campo, pensare di poterli vedere assieme a Tyrese Maxey autorizza ottimismo in casa Sixers. Che potranno anche contare sul ritorno di McCain e sull'inserimento del rookie VJ Edgecombe.
2) SAN ANTONIO SPURS: 20%
Una seconda scelta assoluta in più nel motore (Dylan Harper), il rookie dell'anno in carica (Stephon Castle), il ritorno dall'infortunio di De'Aaron Fox. Potrebbero bastare questi tre fattori per spiegare il secondo posto (a pari merito) degli Spurs in questa graduatoria. Ma poi c'è Wembanyama, per il quale alcuni già pronosticano una stagione da potenziale MVP della lega. E allora le ambizioni dei texani potrebbero subire un'impennata verso l'alto.
2) ATLANTA HAWKS: 20%
Anche in casa Hawks un misto di novità più ritorni dall'infermeria proiettano in alto le aspettative. A tornare finalmente sano è Jalen Johnson, che potrebbe aver solo ritardato di un anno la stagione della definitiva consacrazione, cui era atteso già l'anno scorso; ad arrivare dal mercato, invece, è stato un campione NBA come Kristaps Porzingis. Se l'intesa con Trae Young funziona e se Zaccharie Risacher continua a migliorare come fatto vedere ultimamente, Atlanta può puntare in alto.
1) ORLANDO MAGIC: 47%
A turno oppure anche contemporaneamente Jalen Suggs (47 partite saltate), Paolo Banchero (36) e Franz Wagner (22) non sono potuti scendere in campo in parecchie gare durante la scorsa stagione. Ora stanno tutti bene, Wagner è reduce da un Europeo vinto e i Magic accolgono anche Desmond Bane, solido difensivamente ma soprattutto ottimo tiratore, in una squadra che ha faticato tanto in attacco. Attenti a Orlando nella Eastern Conference, dicono i GM NBA (contando che già l'anno scorso erano una squadra da playoff...)