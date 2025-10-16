A turno oppure anche contemporaneamente Jalen Suggs (47 partite saltate), Paolo Banchero (36) e Franz Wagner (22) non sono potuti scendere in campo in parecchie gare durante la scorsa stagione. Ora stanno tutti bene, Wagner è reduce da un Europeo vinto e i Magic accolgono anche Desmond Bane, solido difensivamente ma soprattutto ottimo tiratore, in una squadra che ha faticato tanto in attacco. Attenti a Orlando nella Eastern Conference, dicono i GM NBA (contando che già l'anno scorso erano una squadra da playoff...)