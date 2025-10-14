All’interno dell’ormai immancabile sondaggio effettuato tra i General Manager della NBA in vista della nuova stagione, diverse domande riguardavano i movimenti che hanno caratterizzato l’estate. E i dirigenti della lega si sono così trovati a dare i voti al mercato delle squadre, provando a pronosticare quali trade avranno maggior impatto nei prossimi mesi

IL GM SURVEY: I DIRIGENTI DELLA NBA SCELGONO I MIGLIORI RUOLO PER RUOLO