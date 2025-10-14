NBA, chi ha fatto meglio durante l’estate? I General Manager danno i voti al mercato
All’interno dell’ormai immancabile sondaggio effettuato tra i General Manager della NBA in vista della nuova stagione, diverse domande riguardavano i movimenti che hanno caratterizzato l’estate. E i dirigenti della lega si sono così trovati a dare i voti al mercato delle squadre, provando a pronosticare quali trade avranno maggior impatto nei prossimi mesi
IL GM SURVEY: I DIRIGENTI DELLA NBA SCELGONO I MIGLIORI RUOLO PER RUOLO
- Tra free agency, Draft e scambi i movimenti durante l’estate sono stati molti, ma non tutte le squadre sembrano aver azzeccato ogni mossa come invece avevano fatto i Thunder, trionfatori in questa categoria un anno fa
- 53% dei voti
- 27% dei voti
- 10% dei voti
- 7% dei voti
- 3% dei voti
- La storia della NBA insegna, a volte un solo giocatore aggiunto al roster può fare la differenza, ma a volte anche i General Manager possono prendere abbagli clamorosi. L’anno scorso a superare tutti gli altri in questa categoria, infatti, era stato Paul George…
- 73% dei voti
- 17% dei voti
- Cooper Flagg, Dallas Mavericks
- Jrue Holiday, Portland Trail Blazers
- Myles Turner, Milwaukee Bucks
- Succede più spesso di quanto si pensi: un movimento di mercato di cui si parla poco durante l’estate finisce per rivelarsi decisivo per gli esiti della stagione. Un anno fa a vincere in questa categoria era stato Alex Caruso con il suo passaggio a Oklahoma City, che ha in effetti avuto un peso notevolissimo nel titolo poi vinto dai Thunder
- 17% dei voti
- 13% dei voti
- 7% dei voti
- 7% dei voti
- 7% dei voti
- 7% dei voti
- 7% dei voti
- Deandre Ayton, Los Angeles Lakers
- Bradley Beal, L.A. Clippers
- Jalen Green, Phoenix Suns
- Al Horford, Golden State Warriors
- Kevon Looney, New Orleans Pelicans
- Brook Lopez, L.A. Clippers
- Norman Powell, Miami Heat
- Marcus Smart, Los Angeles Lakers
- Nella storia del mercato NBA, e negli ultimi in particolare, le mosse scioccanti non sono affatto mancate, eppure i General Manager della lega riescono ancora a farsi sorprendere. L’anno scorso a spiazzarli era stato il passaggio di Karl-Anthony Towns ai Knicks
- 43% dei voti
- 30% dei voti
- 7% dei voti
- 7% dei voti
- Deandre Ayton firma ai Lakers
- Michael Porter Jr. scambiato e ceduto a Brooklyn
- Dennis Schroeder sceglie Sacramento
- Yang Hansen scelto al Draft con la 16^ chiamata