NBA, i migliori ruolo per ruolo? Ecco i risultati del sondaggio tra i General Manager

Appuntamento ormai irrinunciabile nell’avvicinamento ad ogni nuova stagione, ieri la NBA ha pubblicato i risultati del sondaggio effettuato tra i General Manager delle trenta squadre. Ai dirigenti della lega è stato chiesto di indicare il miglior giocatore per ogni ruolo, e tra le scelte ci sono molte conferme ma anche qualche nome davvero a sorpresa

NBA SU SKY SPORT: TUTTI I DETTAGLI E LA PROGRAMMAZIONE

I migliori ruolo per ruolo scegli dai GM

Appuntamento ormai irrinunciabile nell’avvicinamento ad ogni nuova stagione, ieri la NBA ha...

Indiana aggiunge Cam Payne: gli scambi e le firme

Dopo aver perso Tyrese Haliburton per tutta la prossima stagione, i Pacers vedono fermarsi anche...

McConnell fuori per un mese: tutti gli infortunati

Mancano tre settimane al via della regular season 2025-26, e mentre i training camp delle squadre...

Giannis ai Knicks? La possibile trade con i Bucks

Negli ultimi giorni ESPN ha confermato che durante l’estate Knicks e Bucks hanno davvero discusso...

I migliori realizzatori NBA: LeBron domina

Dopo aver superato Kareem Abdul-Jabbar nel febbraio del 2023, LeBron James è sempre più solo in...

    Kevin Love non vuole i Jazz: in arrivo il buyout?

    Secondo quanto riportato da Marc Stein, il nome dell'ex campione NBA con i Cleveland Cavs...

    Lillard diventa GM del suo ex-college Weber State

    Dopo aver sorpreso molti e aver firmato un nuovo contratto con i Blazers, per Damian Lillard...

    Doncic rinnova con i Lakers, ma LeBron è altrove

    Ieri i Lakers hanno celebrato la firma sul prolungamento del contratto di Luka Doncic alla...