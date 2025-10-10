NBA, i migliori ruolo per ruolo? Ecco i risultati del sondaggio tra i General Manager
Appuntamento ormai irrinunciabile nell’avvicinamento ad ogni nuova stagione, ieri la NBA ha pubblicato i risultati del sondaggio effettuato tra i General Manager delle trenta squadre. Ai dirigenti della lega è stato chiesto di indicare il miglior giocatore per ogni ruolo, e tra le scelte ci sono molte conferme ma anche qualche nome davvero a sorpresa
- Un ruolo fondamentale, quello di playmaker, anche nel basket contemporaneo e che nella passata edizione del sondaggio tra i General Manager della NBA aveva visto trionfare Luka Doncic
- 73% dei voti
- 17% dei voti
- 7% dei voti
- 3% dei voti
- Le fortune di una squadra passano molto spesso dall’efficacia di chi gioca in questo ruolo, dove un anno fa i General Manager della NBA avevano scelto Anthony Edwards
- 70% dei voti
- 13% dei voti
- 7% dei voti
- 7%
- 3% dei voti
- Basta fare i nomi di LeBron James o Kevin Durant per capire come questo, nel basket di oggi, sia forse il ruolo più importante di tutti e, secondo i General Manager della NBA, l’anno scorso la miglior ala piccola era Jayson Tatum
- 40% dei voti
- 20% dei voti
- 17% dei voti
- 7% dei voti
- 7% dei voti
- Jaylen Brown, Boston Celtics
- Jimmy Butler, Golden State Warriors
- Jalen Williams, Oklahoma City Thunder
- Tra ala piccola e ala grande, ora come ora, non c’è grande differenza, ma chi occupa questo ruolo in campo spesso deve lottare contro i lunghi avversari e un anno fa i General Manager della NBA avevano scelto Giannis Antetokounmpo come miglior ala grande della lega
- 93% dei voti
- 7% dei voti
- Anche in un gioco sempre più dominato dal tiro dalla lunga distanza, avere un centro dominante fa la differenza eccome, lo pensano anche i General Manager della NBA, che dodici mesi fa avevano incoronato Nikola Jokic come re dei ‘big man’ della lega
- 97% dei voti
- 3% dei voti