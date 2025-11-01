A Portland, all’inizio del 4° quarto i Nuggets, avanti di 10 punti, sembrano avere in mano la partita, ma i Blazersdimostrano ancora una volta di avere grande spirito di squadra e trascinati da Deni Avdija (23 punti) prima rimontano, e poi sorpassano grazie alla freddezza dalla lunetta di Jerami Grant, ex di serata e autore di 16 punti in uscita dalla panchina. Denver avrebbe la possibilità di vincerla sulla sirena, ma il tiro di Nikola Jokic (21 punti, 14 rimbalzi e 9 assist) non va e a festeggiare sono i padroni di casa