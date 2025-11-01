Introduzione
Nella prima manciata di gare valide anche per la NBA Cup, Chicago batte nettamente New York e si conferma vera e propria rivelazione di questo inizio di stagione, in cui i Bulls sono ancora imbattuti. Denver si fa rimontare dai Blazers nel finale mentre uno scintillante Luka Doncic, al rientro dopo una settimana di stop, trascina i Lakers a Memphis. Il buzzer-beater di Kawhi Leonard regala ai Clippers una sudatissima vittoria su New Orleans e i Celtics passano in volata a Philadelphia. Tutti i risultati e gli highlights della notte NBA
Quello che devi sapere
INDIANA PACERS-ATLANTA HAWKS 108-128
Senza la loro stella Trae Young, sostituita in quintetto da Nickeil Alexander-Walker (21 punti), gli Hawks giocano un 3° quarto di grande intensità, in cui staccano i Pacers e sulle spalle di un ottimo Jalen Johnson (22 punti, 13 rimbalzi e 8 assist) passano senza troppi problemi a Indiana, che tra le molte assenze si consola solo con la buona prova di Jarace Walker (17 punti)
GUARDA GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA
PHILADELPHIA 76ERS-BOSTON CELTICS 108-109
A Philadelphia, i Celtics dominano a lungo, andando avanti anche di oltre 20 punti grazie all’ottima serata di Jaylen Brown (32 punti) e di un Anfernee Simons autore di 19 punti in uscita dalla panchina, mentre i Sixers si svegliano tardi e riescono solo a sfiorare la rimonta perché prima Tyrese Maxey (26 punti e 14 assist) e poi Joel Embiid (20 punti e 6 rimbalzi) falliscono il canestro del possibile sorpasso negli ultimi due possessi della partita
GUARDA GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA
CLEVELAND CAVALIERS-TORONTO RAPTORS 101-112
Il primo risultato a sorpresa della notte arriva da Cleveland, dove i Cavs, privi di Donovan Mitchell e Jarrett Allen, cedono nel finale sotto i colpi di un ispiratissimo Jamison Battle, che entra dalla panchina e segna 11 dei suoi 20 punti totali nel 4° quarto, comprese le due triple che nei minuti finale danno a Toronto il vantaggio poi portato fino al termine
GUARDA GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA
CHICAGO BULLS-NEW YORK KNICKS 135-125
Continua la corsa dei Bulls, vera e propria rivelazione di questo inizio stagione, che in casa battono nettamente New Yorkforti di un primo tempo di grande autorevolezza. Per Chicago è ancora una volta la panchina, che surclassa per 53-21quella dei Knicks, a fare la differenza mentre Josh Giddey conferma il suo eccellente stato di forma sfiorando la tripla doppia con 32 punti, 10 rimbalzi e 9 assist
GUARDA GLI HIGHLIGTS DELLA PARTITA
MEMPHIS GRIZZLIES-LOS ANGELES LAKERS 112-117
Dopo tre partite di stop per un problema muscolare, Luka Doncic rientra e trascina i Lakers ad una vittoria in trasferta dopo una gara tiratissima, dove le due squadre si alternano tra sorpassi e controsorpassi. Lo sloveno manda a referto 44 punti, 12 rimbalzi e 6 assist, segnando i canestri che nel 4° quarto danno la vittoria agli ospiti, mentre dall’altra parte i Grizzlies mandano sei giocatori in doppia cifra ma si fermano a un soffio dal successo casalingo
GUARDA GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA
PHOENIX SUNS-UTAH JAZZ 118-96
Vittoria netta e convincente per i Suns, che partono fortissimo già nel 1° quarto, chiuso avanti 37-17 e poi gestiscono senza problemi grazie al solito Devin Booker (36 punti, 9 assist e 6 rimbalzi) in versione playmaker e fulcro della squadra. Ai Jazz, invece, servono a poco i 33 punti di un Lauri Markkanen spesso troppo solo per spaventare davvero Phoenix
GUARDA GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA
PORTLAND TRAIL BLAZERS-DENVER NUGGETS 109-107
A Portland, all’inizio del 4° quarto i Nuggets, avanti di 10 punti, sembrano avere in mano la partita, ma i Blazersdimostrano ancora una volta di avere grande spirito di squadra e trascinati da Deni Avdija (23 punti) prima rimontano, e poi sorpassano grazie alla freddezza dalla lunetta di Jerami Grant, ex di serata e autore di 16 punti in uscita dalla panchina. Denver avrebbe la possibilità di vincerla sulla sirena, ma il tiro di Nikola Jokic (21 punti, 14 rimbalzi e 9 assist) non va e a festeggiare sono i padroni di casa
L.A. CLIPPERS-NEW ORLEANS PELICANS 126-124
Ci vuole un buzzer-beater di Kawhi Leonard, migliore in campo con 34 punti e ben 6 palle recuperate, affinché i Clippers portino a casa una sudatissima vittoria su New Orleans. I Pelicans, infatti, inseguono a lungo, ma soprattutto grazie alla prova di Jordan Poole, autore di 30 punti con 7/13 da tre in uscita dalla panchina, restano attaccati alla partita letteralmente fino all’ultimo centesimo di secondo
LA CLASSIFICA DELLA NBA CUP A EST
Prima gioranta di gare valide anche per la nuova edizione della NBA Cup e la situazione a Est prende forma
LA CLASSIFICA DELLA NBA CUP A OVEST
Anche i tre gruppi della Western Conference per la nuova edizione della NBA Cup iniziano a prendere forma
LA PROGRAMMAZIONE SU SKY SPORT
Questa sera in diretta dalle 22 su Sky Sport Basket la sfida tra Bucks e Kings con telecronaca in italiano a cura di Mauro Bevacqua e Dario Vismara
TUTTA LA PROGRAMMAZIONE DELLA NBA SU SKY SPORT