A Charlotte, i Timberwolves cambiano marcia dopo l’intervallo lungo, a cui si era arrivati con gli Hornets avanti di 6 lunghezze, e grazie alle prestazioni di Julius Randle (30 punti e 7 rimbalzi) e Donte DiVincenzo (18 punti) strappano la prima vittoria in assenza della loro stella Anthony Edwards. Ai padroni di casa non basta un ottimo Miles Bridges da 30 punti, 8 rimbalzi e 10/16 al tiro perché nella seconda metà di gara l’intensità difensiva cala drasticamente e concede a Minnesota tiri troppo aperti

