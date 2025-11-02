Offerte Sky
NBA, risultati della notte: i Rockets sbancano Boston, Indiana sorprende Golden State

NBA

Boston, i Rockets dominano e Kevin Durant segna 26 punti riposando in panchina per tutto il 4° quarto. Decisamente meno fortunata la trasferta degli Warriors a Indianapolis, dove i Pacers recuperano uno svantaggio in doppia cifra e ottengono un successo casalingo insperato alla vigilia. Successo casalingo anche per Detroit, che sulle spalle delle doppie doppie di Cade Cunningham e Jalen Duren battono Dallas, mentre Timberwolves e Magicottengono vittorie facili in trasferta a Charlotte e a WashingtonMilwaukee, invece, si fa superare in casa dai sorprendenti KingsTutti i risultati e gli highlights della notte NBA

MILWAUKEE BUCKS-SACRAMENTO KINGS 133-135

Kings sbancano il Fiserv Forum a sorpresa, risollevandosi dopo aver concesso 47 punti nel solo 1° quarto ai padroni di casa. La coppia Zach LaVine-DeMar DeRozan combina per 60 punti (31 il primo e 29 il secondo), Dennis Schröder e Domas Sabonis ne mettono 24 a testa e Russell Westbrook dalla panchina ne aggiunge 12 con 10 assist, mentre Giannis Antetokounmpo finisce 10 punti sotto la sua media stagionale mettendone 26 con 11 rimbalzi e 8 assist, guidando altri cinque compagni in doppia cifra ma senza riuscire a difendere contro l’attacco di Sacramento

 

CHARLOTTE HORNETS-MINNESOTA TIMBERWOLVES 105-122

Charlotte, i Timberwolves cambiano marcia dopo l’intervallo lungo, a cui si era arrivati con gli Hornets avanti di 6 lunghezze, e grazie alle prestazioni di Julius Randle (30 punti e 7 rimbalzi) e Donte DiVincenzo (18 punti) strappano la prima vittoria in assenza della loro stella Anthony Edwards. Ai padroni di casa non basta un ottimo Miles Bridges da 30 punti, 8 rimbalzi e 10/16 al tiro perché nella seconda metà di gara l’intensità difensiva cala drasticamente e concede a Minnesota tiri troppo aperti

 

INDIANA PACERS-GOLDEN STATE WARRIORS 114-109

A regalare ai Pacers una vittoria che arrivati nel 4° quarto, con Golden State avanti di 11 punti, sembrava quasi un miraggio ci pensano Pascal Siakam (27 punti) e Quentin Jackson (25), autori dei canestri decisivi nella rimonta e nel successivo sorpasso e migliori in campo insieme ad un eccellente Aaron Nesmith da 31 punti e 5/11 da tre. Gli Warriors hanno 24 punti da Steph Curry e 20 da Jimmy Butler, ma si fermano proprio sul più bello

 

WASHINGTON WIZARDS-ORLANDO MAGIC 94-125

La sfida tra Wizards e Magic dura di fatto solo un quarto, perché già nella seconda frazione di gioco Orlando accelera, scappa e sulle spalle della doppia doppia da 28 punti e 11 rimbalzi di Paolo Banchero e dei 25 punti di Franz Wagner non si fa più riprendere. Washington, dall’altra parte, finisce per pagare soprattutto una serata da 39.8% dal campo complessivo, che abbinata a qualche passaggio a vuoto di troppo in difesa ne segna il destino

 

BOSTON CELTICS-HOUSTON ROCKETS 101-128

Prova convincente e vittoria netta per i Rockets, che a Boston fanno un po’ ciò che vogliono e mandano sette giocatori in doppia cifra dominando i CelticsKevin Durant segna 26 punti e nel 4°quarto, a risultato virtualmente acquisito, guarda i compagni dalla panchina, mentre tra i padroni di casa si registra la serataccia al tiro della coppia formata da Jaylen Brown e Derrick White, che combinano per un pessimo 8/25 totale 

 

DETROIT PISTONS-DALLAS MAVERICKS 122-110

La resistenza dei Mavs, che nella sfida giocata a Città del Messico ma tecnicamente in casa di Detroit trovano un D’Angelo Russell molto ispirato e autore di 31 punti in uscita dalla panchina, dura fino al 4° quarto, quando i padroni di casa danno un giro di vite alla difesa, concedono solo 17 punti agli avversari e ottengono la vittoria. A guidare i Pistons sono un Jalen Duren quasi perfetto da 33 punti e 10 rimbalzi con 13/16 al tiro e il solito Cade Cunningham, anche lui in doppia doppia con 21 punti e ben 18 assist

LA CLASSIFICA A EST

A Est Chicago rimane ancora imbattuta, mentre Sixers, Bucks e Pistons inseguono nelle prime posizioni della classifca e Brooklyn deve ancora trovare la sua prima vittoria in regular season

LA CLASSIFICA A OVEST

A Ovest comandano Thunder e Spurs, al momento ancora senza sconfitte, New Orleans è invece fanalino di coda non avendo fin qui conosciuto ancora il sapore della vittoria nella primissima parte di regular season 

