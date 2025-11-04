Introduzione

Giannis Antetokounmpo suggella una prestazione da 33 punti e 13 rimbalzi con il canestro sulla sirena che zittisce il pubblico di Indianapolis, regalando il successo esterno ai Bucks. I Lakers senza Doncic e Reaves vincono a sorpresa a Portland guidati dalle riserve, Miami passa in casa dei Clippers resistendo nel finale (11 per Simone Fontecchio). Nikola Jokic firma il suo massimo stagionale da 34 punti e Denver batte Sacramento, Boston cade in casa contro Utah nonostante i 36 di Jaylen Brown. Di seguito tutti i risultati e gli highlights delle nove partite della notte