Giannis Antetokounmpo suggella una prestazione da 33 punti e 13 rimbalzi con il canestro sulla sirena che zittisce il pubblico di Indianapolis, regalando il successo esterno ai Bucks. I Lakers senza Doncic e Reaves vincono a sorpresa a Portland guidati dalle riserve, Miami passa in casa dei Clippers resistendo nel finale (11 per Simone Fontecchio). Nikola Jokic firma il suo massimo stagionale da 34 punti e Denver batte Sacramento, Boston cade in casa contro Utah nonostante i 36 di Jaylen Brown. Di seguito tutti i risultati e gli highlights delle nove partite della notte
BROOKLYN NETS-MINNESOTA TIMBERWOLVES 109-125
Julius Randle firma la sua 15^ tripla doppia in carriera chiudendo con 19 punti, 11 rimbalzi e 10 assist, regalando ai T’Wolves la seconda vittoria in fila senza Anthony Edwards. Settima sconfitta consecutiva invece per i Nets, a cui non servono i 25 di Cam Thomas per trovare il primo successo in questa stagione.
INDIANA PACERS-MILWAUKEE BUCKS 115-117
Nella serata del primo ritorno di Myles Turner da avversario in casa dei Pacers (9 punti, 7 rimbalzi e 5 stoppate), a prendersi tutte le luci della ribalta è Giannis Antetokounmpo, che suggella una serata da 33 punti e 13 rimbalzi con il canestro dalla media distanza sulla sirena per vincere la partita. Ai vice-campioni NBA non bastano i 32 punti di Pascal Siakam, vedendo sfumare la loro rimonta da -11 negli ultimi 6 minuti di partita
BOSTON CELTICS-UTAH JAZZ 103-105
Un canestro a rimbalzo offensivo di Jusuf Nurkic a 6 decimi dalla fine permette ai Jazz di suggellare una rimonta partita da -11 nel secondo tempo e di sbancare il TD Garden. Grande protagonista Keyonte George con 31 punti per interrompere una striscia di tre sconfitte in fila, mentre i Celtics non vanno oltre i 36 di Jaylen Brown (ma con 0/9 da tre in una serata da 11/51 di squadra)
NEW YORK KNICKS-WASHINGTON WIZARDS 119-102
Karl-Anthony Towns firma il suo massimo stagionale da 33 punti insieme a 13 rimbalzi e i Knicks hanno vita facile nel conquistare la quarta vittoria su quattro davanti al proprio pubblico (0-3 invece finora il record in trasferta). Gli Wizards partono fortissimo realizzando il 72% dei tiri nel primo quarto toccando il +10, ma da lì in poi è un monologo dei Knicks che toccano anche il +27 nel corso del match grazie anche a un parziale di 17-0 nel terzo quarto
HOUSTON ROCKETS-DALLAS MAVERICKS 110-102
I Big Three dei Rockets combinano per 74 punti (Amen Thompson massimo stagionale da 27, Alperen Sengun 26 e Kevin Durant 21) e conquistano la quarta vittoria consecutiva, senza lasciare scampo ai Mavs alla seconda sconfitta in fila senza Anthony Davis. PJ Washington ne mette 29 con 12 rimbalzi e porta i suoi al finale punto a punto, ma sono i Rockets ad avere più lucidità nel momento decisivo del match
MEMPHIS GRIZZLIES-DETROIT PISTONS 106-114
Cade Cunningham segna 19 dei suoi 33 punti nel quarto periodo, Isaiah Stewart firma il suo massimo in carriera da 26 punti e i Pistons tengono a bada i tentativi di rimonta dei Grizzlies, scivolati anche a -21 in una gara in cui non sono mai stati in vantaggio. Ja Morant torna in campo dopo una gara di sospensione e chiude con 18 punti e 10 assist, secondo miglior realizzatore alle spalle dei 21 di Jaren Jackson Jr.
DENVER NUGGETS-SACRAMENTO KINGS 130-124
Nikola Jokic per una volta non firma una tripla doppia, venendo tenuto a soli 4 rimbalzi, ma realizza il suo massimo stagionale da 34 punti insieme a 14 assist, guidando i Nuggets alla sesta vittoria consecutiva contro i Kings. L’ex di serata Russell Westbrook è il migliore dei suoi con 26 punti e 12 rimbalzi insieme ad altri sei compagni in doppia cifra, ma non può nulla se non godersi la standing ovation che il pubblico gli riserva durante il primo timeout
PORTLAND TRAIL BLAZERS-LOS ANGELES LAKERS 115-123
Coach JJ Redick tiene a riposo sia Luka Doncic che Austin Reaves risparmiando loro il back-to-back, ma i Lakers riescono comunque a vincere la quarta partita consecutiva grazie a un ottimo finale in cui spiccano i 25 punti del two-way Nick Smith Jr. Il migliore per i gialloviola è però Deandre Ayton, che contro la squadra che lo ha tagliato chiude col suo massimo stagionale da 29 punti insieme a 10 rimbalzi e 3 stoppate. Bene anche Rui Hachimura a quota 28 per rendere inutili i 33 di Deni Avdija, pagando il 9/40 di squadra dall’arco per i Blazers
LA CLIPPERS-MIAMI HEAT 119-120
Miami torna a vincere dopo due sconfitte in fila ringraziando i 25 punti con 10 rimbalzi di Bam Adebayo e i 21 dell’ex Norman Powell, decisivi sul campo dei Clippers che hanno un grande James Harden (29 punti). A differenza di quanto successo con New Orleans ad Halloween, Kawhi Leonard sbaglia il tiro della vittoria sulla sirena e si ferma a 27 punti, senza riuscire a suggellare una rimonta partita da -13 nel quarto periodo. Simone Fontecchio torna a segnare in doppia cifra chiudendo con 11 punti e 4/6 al tiro in poco meno di 17 minuti
