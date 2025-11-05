Introduzione
I Clippers provano a fermare la corsa di Oklahoma City, ma a Los Angeles i Thunder cambiano marcia nel secondo tempo e rimangono imbattuti. Toronto coglie la sua terza vittoria consecutiva battendo nettamente Milwaukee. Vittoria netta anche per Atlanta, che in assenza di Trae Young ha la meglio su Orlando. Le vittorie dei Bulls sui Sixers e dei Pelicans sugli Hornets arrivano invece in volata e, nel caso di Chicago, dopo aver rimontato uno svantaggio addirittura di 24 punti. Golden State supera Phoenix in casa nonostante un Devin Booker in grande serata. Tutti i risultati e gli highlights della notte
Quello che devi sapere
TORONTO RAPTORS-MILWAUKEE BUCKS 128-100
Continua la corsa dei sorprendenti Raptors, che dopo aver iniziato in salita la loro stagione colgono la terza vittoria consecutiva battendo nettamente Milwaukee. R.J. Barrett e Scottie Barnes segnano 23 punti a testa e la panchina di Toronto contribuisce con 46 punti, dall’altra parte arriva una serata ‘normale’ di Giannis Antetokounmpo (22 punti e 8 rimbalzi) e i Bucks affondano soprattutto a causa del pessimo 11/38 dalla lunga distanza di squadra
ATLANTA HAWKS-ORLANDO MAGIC 127-112
Ancora senza la sua stella Trae Young, Atlanta ottiene una convincente vittoria dominando i Magic fin dall’inizio sulle spalle delle buone prove di Zaccharie Risacher (21 punti) e Nickeil Walker-Alexander (20). Orlando gioca invece una partita priva di energia e la tripla doppia sfiorata da Paolo Banchero (22 punti, 11 rimbalzi e 8 assist) serve davvero a poco per una squadra che conferma i limiti già emersi in questo avvio di stagione
CHICAGO BULLS-PHILADELPHIA 76ERS 113-111
L’impresa della notte è firmata dai Bulls, che in casa contro Philadelphia iniziano malissimo, vanno sotto anche di 24 punti ma cambiano marcia nel secondo tempo, rimontano e vincono in volata. La tripla di Nikola Vucevic (19 punti e 10 rimbalzi) a 3 secondi dalla fine segna il sorpasso dei padroni di casa, Tyrese Maxey (39 punti) prova senza fortuna a rispondergli sulla sirena. Chicago riprende così la sua corsa e si gode un Josh Giddey in tripla doppia con 29 punti, 15 rimbalzi e 12 assist
NEW ORLEANS PELICANS-CHARLOTTE HORNETS 116-112
Ci vuole un ottimo 4° quarto e una tripla di Jose Alvarado (18 punti in uscita dalla panchina) nel finale ai Pelicansper battere Charlotte e ottenere la prima vittoria in questa regular season. New Orleans non ha Zion Williamson, fermo per almeno dieci giorni, ma trova un Trey Murphy III da 21 punti e una panchina che ne mette 62 complessivi, mentre gli Hornets vanificano la doppia doppia da 20 punti e 12 rimbalzi del rookie Kon Knueppel
GOLDEN STATE WARRIORS-PHOENIX SUNS 118-107
Ai Suns non basta un super Devin Booker, autore di una prova da 38 punti e 13/24 dal campo, per passare al Chase Center. Phoenix sconta un avvio di partita troppo pigro, che impone agli ospiti di inseguire a lungo gli Warriors, che invece gestiscono grazie ai 28 punti del solito Steph Curry e ai 24 in uscita dalla panchina di un ottimo Moses Moody, che chiude con 5/8 dalla lunga distanza la sua serata da protagonista
L.A. CLIPPERS-OKLAHOMA CITY THUNDER 107-126
La resistenza opposta dai Clippers ai campioni in carica dura giusto un tempo, perché dopo l’intervallo lungo, a cui erano arrivati sotto di un punto, i Thunder mettono in scena un’altra dimostrazione di superiorità e ottengono l’ottava vittoria consecutiva in questo inizio di stagione, stabilendo tra l’altro un record di franchigia. A guidare gli ospiti è come sempre Shai Gilgeous-Alexander, autore di 30 punti e 12 assist con 9/14 al tiro, mentre dall’altra parte James Harden (25 punti e 6 assist) illude i padroni di casa per poi crollare insieme ai compagni
