La resistenza opposta dai Clippers ai campioni in carica dura giusto un tempo, perché dopo l’intervallo lungo, a cui erano arrivati sotto di un punto, i Thunder mettono in scena un’altra dimostrazione di superiorità e ottengono l’ottava vittoria consecutiva in questo inizio di stagione, stabilendo tra l’altro un record di franchigia. A guidare gli ospiti è come sempre Shai Gilgeous-Alexander, autore di 30 punti e 12 assist con 9/14 al tiro, mentre dall’altra parte James Harden (25 punti e 6 assist) illude i padroni di casa per poi crollare insieme ai compagni