Introduzione

Prima sconfitta in regular season per Oklahoma City, che cade in volata a Portland. Prima vittoria stagionale invece per Brooklyn, che passa sul campo di Indiana. I Lakers battono San Antonio in rimonta grazie al solito super Luka Doncic. È crisi per Memphis e Dallas, sconfitte in casa rispettivamente da Houston e New Orleans e sempre più in basso in classifica a Ovest. Un grande Donovan Mitchell trascina i Cavs alla vittoria su Philadelphia, mentre i Knicks battono Minnesota nonostante il rientro di Anthony Edwards per i Timberwolves. Doppie doppie degli specialisti Nikola Jokic e Russell Westbrook, che guidano Denver e Sacramento ai successi casalinghi su Miami e Golden State.Tutti i risultati e gli highlights della notte NBA