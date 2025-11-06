Introduzione
Prima sconfitta in regular season per Oklahoma City, che cade in volata a Portland. Prima vittoria stagionale invece per Brooklyn, che passa sul campo di Indiana. I Lakers battono San Antonio in rimonta grazie al solito super Luka Doncic. È crisi per Memphis e Dallas, sconfitte in casa rispettivamente da Houston e New Orleans e sempre più in basso in classifica a Ovest. Un grande Donovan Mitchell trascina i Cavs alla vittoria su Philadelphia, mentre i Knicks battono Minnesota nonostante il rientro di Anthony Edwards per i Timberwolves. Doppie doppie degli specialisti Nikola Jokic e Russell Westbrook, che guidano Denver e Sacramento ai successi casalinghi su Miami e Golden State.Tutti i risultati e gli highlights della notte NBA
Quello che devi sapere
CLEVELAND CAVALIERS-PHILADELPHIA 76ERS 132-121
Prova di forza da parte dei Cavs, che contro la sorprendente Philadelphia di questo inizio stagione prendono le redini della partita fin dalla palla a due e conducono fino alla fine senza lasciare agli avversari la possibilità di recuperare. Donovan Mitchell manda in archivio un’altra grande serata con 46 punti e 15/21 al tiro, Jarrett Allen va in doppia doppia con 24 punti e 10 rimbalzi e Cleveland riabbraccia anche Darius Garland, al suo debutto stagionale
DETROIT PISTONS-UTAH JAZZ 114-103
Quarta vittoria consecutiva per Detroit, che in casa contro Utah cambia marcia nel 3° quarto, dove concede agli avversari la miseria di 14 punti, e grazie alle doppie doppie di Cade Cunningham (31 punti e 10 assist) e Jalen Duren(22 punti e 22 rimbalzi) supera i Jazz senza troppi problemi
INDIANA PACERS-BROOKLYN NETS 103-112
La prima vittoria in questa stagione per Brooklyn arriva in trasferta sul campo dei vicecampioni NBA, dove i Nets partono meglio, si fanno recuperare ma nel 4° quarto ritrovano il ritmo giusto e grazie alla doppia doppia da 32 punti e 11 rimbalzi di Michael Porter Jr. piazzano il colpo in trasferta. Per Indiana, falcidiata dagli infortuni, serata storta che un Pascal Siakam da 23 punti e 10 rimbalzi non riesce a raddrizzare
BOSTON CELTICS-WASHINGTON WIZARDS 136-107
Tutti facile per i Celtics, che rimediano all’inizio pigro con l’accelerata che già nel 2° quarto indirizza la gara e grazie ai 35 punti di Jaylen Brown e ai 21 di un Josh Minott che sfrutta bene l’inizio in quintetto battono nettamente Washington. L’unica nota positiva per gli Wizards è rappresentata da Alex Sarr, ultimo a mollare per gli ospiti e autore di una prova da 31 punti e 8 rimbalzi
NEW YORK KNICKS-MINNESOTA TIMBERWOLVES 137-114
Ai Timberwolves non basta il rientro di Anthony Edwards, che segna 15 punti in 29 minuti giocati, perché New Yorkmette in scena un secondo tempo di grande intensità e sulle spalle di OG Anunoby (25 punti) e Jalen Brunson (23 con anche 10 assist) superano anche la prova dell’ex di serata Julius Randle, migliore in campo con 32 punti
MEMPHIS GRIZZLIES-HOUSTON ROCKETS 109-124
Continua la striscia perdente dei Grizzlies, sempre più in crisi, che in casa si fanno dominare da Houston già dall’inizio della partita e con un Ja Morant ancora una volta molto deludente (17 punti con 6/19 al tiro) incappano nella quarta sconfitta consecutiva. Per i Rockets bastano e avanzano le doppie doppie di Amen Thompson (28 punti e 10 rimbalzi) e Alperen Sengun (20 punti e 16 rimbalzi)
DALLAS MAVERICKS-NEW ORLEANS PELICANS 99-101
Crisi anche per Dallas, che in casa perde contro New Orleans e viene raggiunta proprio dai Pelicans all’ultimo posto della classifica della Western Conference. Cooper Flagg (20 punti e 9 rimbalzi) prova a risollevare le sorti dei suoi ma fallisce il canestro che nel finale potrebbe portare la partita al supplementare, mentre dall’altra parte si registra un’altra buonissima prestazione da parte di Saddiq Bey (22 punti e 9 rimbalzi)
DENVER NUGGETS-MIAMI HEAT 122-112
Ci vuole una sontuosa tripla doppia da parte di Nikola Jokic, autore di una prova da 33 punti, 15 rimbalzi e 16 assist con anche 3 palle recuperate e 12/18 al tiro, ai Nuggets per avere la meglio di una Miami ancora una volta molto solida. I 23 punti di Norman Powell e i 22 di Andrew Wiggins, però, non bastano agli Heat, che pagano una fase centrale della gara con troppe distrazioni in difesa
LOS ANGELES LAKERS-SAN ANTONIO SPURS 118-116
È Julian Champagnie, che a cronometro della partita praticamente scaduto sbaglia i due liberi che potrebbero portare ai supplementari, a regalare di fatto la vittoria in rimonta ai Lakers. Luka Doncic, autore di 35 punti, 13 assist e 9 rimbalzi, in assenza anche di Austin Reaves si prende sulle spalle la squadra, che dopo essere andata sotto in doppia cifra gioca un eccellente 4° quarto. Serataccia invece per Victor Wembanyama, che chiude con 19 punti e 8 rimbalzima tira 5/14 dal campo e a 1:39 dalla fine esce per falli
PORTLAND TRAIL BLAZERS-OKLAHOMA CITY THUNDER 121-119
Prima sconfitta stagionale per i Thunder, che a Portland prima sembrano avere in controllo la partita, poi si fanno recuperare e superare dai padroni di casa e infine nel finale tentano la contro-rimonta che però si ferma ad un soffio dal successo. I Blazers ottengono così una vittoria di grande prestigio grazie al veterano Jrue Holiday, autore di 22 punti e freddissimo nel finale, e ad un Deni Avdija che sfiora la tripla doppia da 26 punti, 10 rimbalzi e 9 assist. A Oklahoma City non basta il solito Shai Gilgeous-Alexander da 35 punti e 9 rimbalzi
SACRAMENTO KINGS-GOLDEN STATE WARRIORS 121-116
È il veterano Russell Westbrook, che parte in quintetto a chiude in tripla doppia con 23 punti, 16 rimbalzi e 10 assist, a trascinare Sacramento ad una importante vittoria contro una versione molto rimaneggiata degli Warriors. Golden Statelascia a riposo le sue stelle ma resta in partita fino alla fine grazie al rookie Will Richard, che fa segnare il suo career high con 30 punti, e ai 28 punti di Moses Moody
