Introduzione
Nottata memorabile in NBA, piena di canestri decisivi e di prestazioni da record. Si parte con i Lakers, che ritrovano il successo a Charlotte guidati dai 38 punti di Luka Doncic. A Chicago invece Victor Wembanyama fa il mostro, segnando 18 dei suoi 38 punti nel solo quarto periodo con tutti i canestri decisivi per battere i Bulls. Ben tre buzzer beater nella notte: quello di Desmond Bane regala il successo a Orlando su Portland; quello spettacolare di Andrew Wiggins schiacciando in alley-oop batte Cleveland al supplementare vanificando una prodezza di Donovan Mitchell; Daniss Jenkins segna dall’angolo e regala il supplementare a Detroit, nel quale Cade Cunningham chiude una prestazione mai vista prima da 46 punti. Successi anche per Milwaukee, Phoenix, Minnesota e Atlanta. Di seguito tutti i risultati e gli highlights della notte
Quello che devi sapere
MIAMI HEAT-CLEVELAND CAVALIERS 140-138 OT
Il finale più pazzo di una nottata piena di finali assurdi si è svolto a Miami, dove gli Heat Heat sono riusciti a vincere grazie a un alley-oop realizzato da Andrew Wiggins sulla sirena dei regolamentari. Pochi istanti prima Donovan Mitchell (28 punti, 15 rimbalzi e 8 assist) aveva firmato un’incredibile tripla dall’angolo per pareggiare a 0.4 secondi dalla fine, ma Nikola Jovic e Wiggins hanno combinato per la giocata più spettacolare della notte NBA regalando a Miami la quinta vittoria su cinque in casa, grazie anche ai 33 di Norman Powell e i 13 dalla panchina di Simone Fontecchio (4/9 al tiro di cui 3/7 dalla lunga distanza con 2/3 ai liberi e 4 rimbalzi in 16 minuti)
GUARDA GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA
CHARLOTTE HORNETS-LOS ANGELES LAKERS 111-121
I Lakers si lasciano alle spalle la brutta sconfitta di Atlanta vincendo la sesta partita delle ultime 7 a Charlotte. Luka Doncic chiude con 38 punti, 6 rimbalzi e 7 assist, Austin Reaves ne mette 24 al ritorno in campo e Rui Hachimura realizza 13 dei suoi 21 di serata nel decisivo terzo quarto, nel quale i Lakers scappano via sul 31-15. Ai padroni di casa non bastano i 34 di Miles Bridges e la tripla doppia sfiorata da Kon Knueppel (19 punti, 10 rimbalzi e 9 assist)
GUARDA GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA
DETROIT PISTONS-WASHINGTON WIZARDS 137-135 OT
Cade Cunningham si prende la copertina del match mettendo assieme una prestazione mostruosa (46 punti, 12 rimbalzi, 11 assist e 5 recuperi), ma sulla settima vittoria consecutiva dei Pistons ci sono le mani di Daniss Jenkins. Sono sue infatti le due triple consecutive che pareggiano i conti nei regolamentari, di cui l’ultima sulla sirena per mandare il match all’overtime dove i padroni di casa hanno avuto la meglio. Agli ospiti non bastano i 42 punti di CJ McCollum, sbagliando per due volte il tiro della vittoria e perdendo la nona partita in fila
GUARDA GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA
ORLANDO MAGIC-PORTLAND TRAIL BLAZERS 115-112
Finale pazzesco anche a Orlando. I Blazers rimontano da -9 negli ultimi due minuti di partita grazie ai 31 punti di Shaedon Sharpe e i 27 di Deni Avdija e mettono la testa avanti grazie a un alley-oop realizzato da Jerami Grant, ma vengono raggiunti da un canestro con fallo di Paolo Banchero (28 punti alla fine). Il numero 5 però sbaglia il libero aggiuntivo (ne aveva sbagliati altri due in precedenza), ma si fa perdonare propiziando il recupero che procura un’ulteriore rimessa ai Magic. Sull’ultimo possesso il pallone finisce nelle mani di Desmond Bane, che si inventa un clamoroso canestro sulla sirena per vincere la partita. Fin lì aveva tirato 0/5 dalla lunga distanza in un'altra serataccia al tiro per i Magic (7/29), ma come si suol dire: i punti non si contano, si pesano
GUARDA GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA
CHICAGO BULLS-SAN ANTONIO SPURS 117-121
La terza vittoria consecutiva degli Spurs porta la firma indelebile di Victor Wembanyama, che segna 38 punti di cui 18 nel solo quarto periodo, con la tripla della parità a 1 minuto dalla fine e quella del sorpasso a 27 secondi dal termine. Per lui anche 12 rimbalzi, 5 assist, 5 stoppate e 6/9 da tre punti per una prestazione mai registrata prima nella storia NBA. A lui si aggiungono i 21 di De’Aaron Fox e i 19 di Steph Castle, infliggendo ai Bulls la prima sconfitta casalinga dovendo fare a meno di Josh Giddey (caviglia) e senza andare oltre i 23 di Kevin Huerter
GUARDA GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA
DALLAS MAVERICKS-MILWAUKEE BUCKS 114-116
A Dallas anche Giannis Antetokounmpo cambia marcia nel quarto periodo, realizzando 15 dei suoi 30 punti di serata e ringraziando anche il canestro del sorpasso a 18 secondi dalla fine realizzato da Ryan Rollins, per suggellare una rimonta partita da -13 nel quarto periodo. I Bucks hanno avuto anche la fortuna dalla loro parte, quando Antetokounmpo ha commesso fallo sulla tripla della disperazione di PJ Washington ma non ha pagato dazio per i due errori ai liberi del giocatore dei Mavs. La nota lieta per i texani è Cooper Flagg, autore del suo massimo stagionale da 26 punti
GUARDA GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA
PHOENIX SUNS-NEW ORLEANS PELICANS 121-98
Serata da ricordare anche per Grayson Allen, che approfitta della porosa difesa dei Pelicans per realizzare 42 punti (massimo in carriera) frutto di 10 triple a segno, nuovo record nella storia della franchigia. La terza vittoria in fila dei Suns porta anche le firme di Devin Booker (19) e Dillon Brooks (18), mentre i Pelicans non vanno oltre i 21 punti con 10 rimbalzi di Trey Murphy
GUARDA GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA
UTAH JAZZ-MINNESOTA TIMBERWOLVES 113-120
Seconda vittoria in quattro giorni per i T’Wolves ai danni dei Jazz, ringraziando ancora una volta un Anthony Edwards da 35 punti (nona partita in fila da 30+ punti contro Utah, record per la franchigia di Salt Lake City) e i 27 di Julius Randle. Ai padroni di casa non bastano i 27 di Keyonte George e i 23 di Lauri Makkannen, pagando il parziale di 15-0 concesso nel terzo quarto senza più riuscire a tornare a meno di 7 lunghezze di distanza
GUARDA GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA
LA CLIPPERS-ATLANTA HAWKS 102-105
Continua il crollo dei Clippers, che in casa contro Atlanta perdono la quinta partita consecutiva sprecando un vantaggio di 17 lunghezze. James Harden è il migliore dei suoi con una tripla doppia da 35 punti, 10 rimbalzi e 11 assist, ma affretta la conclusione da tre punti che avrebbe potuto dare il pareggio ai suoi sull’ultimo possesso offensivo. Gli Hawks invece ringraziano il massimo in carriera di Vit Krejci (28 punti con un incredibile 8/10 da tre punti) e i 20 del rientrante Kristaps Porzingis, vincendo due gare in fila per la prima volta in stagione