Il finale più pazzo di una nottata piena di finali assurdi si è svolto a Miami, dove gli Heat Heat sono riusciti a vincere grazie a un alley-oop realizzato da Andrew Wiggins sulla sirena dei regolamentari. Pochi istanti prima Donovan Mitchell (28 punti, 15 rimbalzi e 8 assist) aveva firmato un’incredibile tripla dall’angolo per pareggiare a 0.4 secondi dalla fine, ma Nikola Jovic e Wiggins hanno combinato per la giocata più spettacolare della notte NBA regalando a Miami la quinta vittoria su cinque in casa, grazie anche ai 33 di Norman Powell e i 13 dalla panchina di Simone Fontecchio (4/9 al tiro di cui 3/7 dalla lunga distanza con 2/3 ai liberi e 4 rimbalzi in 16 minuti)

