Non si ferma la marcia dei Pistons, che capitalizzano su un grande primo tempo (71-55) e resistono alla rimonta dei Pacers, che si fermano a -2 dopo essere stati sotto anche di 18 lunghezze nel quarto periodo. Per Cade Cunningham (24 punti e 11 rimbalzi) e compagni è la 13^ vittoria consecutiva, pareggiando il record di franchigia realizzato nel 1989-90 e nel 2003-04, quando entrambe le squadre vinsero poi il titolo NBA. Ai Pacers, ko in 10 delle ultime 11 partite, non bastano i 24 punti di Pascal SIakam e i 21 di Jerace Walker

