Introduzione
In vetta alla Eastern Conference sia Detroit (13 vittorie in fila) che Toronto (8 consecutive) continuano a macinare successi, battendo rispettivamente Indiana e Cleveland per rimanere davanti a tutte. Minnesota si fa rimontare e perde al supplementare a Sacramento nonostante i 43 punti di Anthony Edwards, Denver vince a Memphis con la 10^ tripla doppia stagionale di Nikola Jokic. Quinto successo in fila per Miami, che nonostante la serata no al tiro di squadra e di Simone Fontecchio (8 punti con 2/10 dal campo) batte Dallas col rientrante Tyler Herro. Di seguito tutti i risultati e gli highlights delle 10 partite della notte
Quello che devi sapere
INDIANA PACERS-DETROIT PISTONS 117-122
Non si ferma la marcia dei Pistons, che capitalizzano su un grande primo tempo (71-55) e resistono alla rimonta dei Pacers, che si fermano a -2 dopo essere stati sotto anche di 18 lunghezze nel quarto periodo. Per Cade Cunningham (24 punti e 11 rimbalzi) e compagni è la 13^ vittoria consecutiva, pareggiando il record di franchigia realizzato nel 1989-90 e nel 2003-04, quando entrambe le squadre vinsero poi il titolo NBA. Ai Pacers, ko in 10 delle ultime 11 partite, non bastano i 24 punti di Pascal SIakam e i 21 di Jerace Walker
TORONTO RAPTORS-CLEVELAND CAVALIERS 110-99
Alle spalle di Detroit continua a macinare successi anche Toronto, che batte anche Cleveland per conquistare l’ottava vittoria consecutiva. Brandon Ingram segna 15 dei suoi 37 punti (massimo stagionale) nel terzo quarto e Scottie Barnes realizza una doppia doppia da 18 e 11 rimbalzi, approfittando della brutta serata di Donovan Mitchell (17 punti ma con 6/20 al tiro) e dei Cavs in generale al tiro pesante (14/48, sotto il 30%), pagando a caro prezzo le assenze di Darius Garland, De’Andre Hunter, Jarrett Allen e Sam Merrill mentre i canadesi hanno dovuto fare a meno di RJ Barrett alle prese con una distorsione al ginocchio
BROOKLYN NETS-NEW YORK KNICKS 100-113
Il derby della Grande Mela sorride ai Knicks per la dodicesima volta in fila, ribadendo ancor di più la supremazia cittadina. Karl-Anthony Towns segna 37 punti con 12 rimbalzi, Jalen Brunson ne aggiunge 27 e l’ex di serata Mikal Bridges ne firma 16, rendendo inutile il massimo in carriera da 31 di Noah Clowney e i 16 di Michael Porter Jr. In questa stagione Brooklyn non ha ancora vinto in casa al Barclays Center, rimediando 8 sconfitte su 8
MIAMI HEAT-DALLAS MAVERICKS 106-102
Miami incappa in una serata orribile al tiro (5/27 di squadra dall’arco, ma con le unghie e con la difesa riesce a conquistare la quinta vittoria consecutiva ringraziando il rientrante Tyler Herro. Al suo debutto stagionale, l’All-Star chiude con 24 punti e 7 rimbalzi, realizzando anche il canestro che spezza la parità a 42 secondi dalla fine per dare la vittoria ai suoi. Dallas manda sei giocatori in doppia cifra guidati dai 27 di PJ Washington, ma non riesce ad arginare la coppia Ware-Adebayo sotto canestro (20+18 per il primo 17 per il secondo), mentre Simone Fontecchio tira male come tutti i suoi compagni (2/10 al tiro di cui 0/7 dall’arco), ma chiude con 5 rimbalzi e 5 assist e non sbaglia dalla lunetta (4/4) in 21 minuti di gioco
MEMPHIS GRIZZLIES-DENVER NUGGETS 115-125
Nonostante gli infortuni pesanti di Braun e Gordon, Denver conquista la terza vittoria nelle ultime quattro resistendo alla rimonta dei Grizzlies, rientrati dal -17 al -6 ma ricacciati indietro dalle giocate di Jamal Murray (29 punti e 8 assist) e Payton Watson (27), oltre al solito Nikola Jokic. Il tre volte MVP firma la sua decima tripla doppia stagionale da 17 punti, 10 rimbalzi e 16 assist, rendendo inutili 26+10 di Jock Landale e i 22 di Jaylen Wells per i padroni di casa sempre privi di Ja Morant
MILWAUKEE BUCKS-PORTLAND TRAIL BLAZERS 103-115
Portland non può contare su Holiday, Sharpe, Henderson e Thybulle, ma è l’assenza di Giannis Antetokounmpo a pesare maggiormente sulla sfida tra Blazers e Bucks, vinta dagli ospiti grazie al season-high da 35 punti di Jerami Grant. Per i Blazers si tratta solamente della seconda vittoria nelle ultime cinque partite, approfittando anche dei 22 punti di Deni Avdija per infliggere ai Bucks il quinto ko consecutivo, senza mai riuscire a rimettere la terza avanti dal secondo quarto in poi. Servono a poco i 22 punti di Bobby Portis, i 16 di Cole Anthony e i 15 di Kyle Kuzma per la squadra di Doc Rivers, in una serata in cui Damian Lillard (venuto apposto da Portland nonostante l’infortunio) è stato salutato calorosamente dai suoi ex tifosi e da Giannis in mezzo al campo
NEW ORLEANS PELICANS-CHICAGO BULLS 143-130
I Pelicans ritrovano il gusto della vittoria dopo nove sconfitte in fila, regalando la prima soddisfazione al coach ad interim James Borrego. Zion Williamson pareggia il suo massimo stagionale da 29 punti e Saddiq Bey ne aggiunge 20+14 con un paio di triple nel finale per proteggere il vantaggio dei padroni di casa, messi in difficoltà dai 28 di Ayo Dosunmu e i 24 di Coby White in una serata da 20/50 da tre per gli ospiti. Decisiva anche la panchina tutta in doppia cifra per i padroni di casa (Alvarado 16, Missi 14+14, McGowens 11 e Peavy 10)
PHOENIX SUNS-HOUSTON ROCKETS 92-114
Anche senza Kevin Durant, assente per motivi familiari, i Rockets passano facilmente sul campo dei Suns interrompendo la loro striscia di tre vittorie in fila. Amen Thompson con 28 punti e Aaron Holiday con 22 guidano i texani all’11° successo nelle ultime 13 partite, ma è soprattutto la difesa a tenere Phoenix al minimo stagionale con il 41% dal campo e ben 20 palle perse che fruttano 26 punti ai Rockets, dominanti anche nel pitturato (54-30) e in contropiede (18-4). In questo modo neanche l’ex Dillon Brooks riesce a lasciare il segno nonostante i suoi 29 punti, accompagnato dai 18 di Devin Booker e i 16 di Collin Gillespie
GOLDEN STATE WARRIORS-UTAH JAZZ 134-117
La quinta partita da 30+ punti di Steph Curry nelle ultime sei (31 punti e 6 triple a segno) basta agli Warriors per avere ragione dei Jazz, ringraziando anche i 18 di Jimmy Butler e i 15 di Moses Moody. Dopo aver chiuso il primo quarto sotto di 9 lunghezze, Golden State cambia marcia nei due quarti centrali realizzando 80 punti contro i 49 degli ospiti, gestendo poi il punteggio nel finale. Per i Jazz si tratta del quarto ko consecutivo, arrivato nonostante i 28 punti di Keyonte George e perdendo per la quinta volta su cinque in trasferta contro un’avversaria della Western Conference
SACRAMENTO KINGS-MINNESOTA TIMBERWOLVES 117-112 OT
Altra sconfitta rocambolesca dei T’Wolves, che proprio come successo a Phoenix (sprecando 8 punti di vantaggio a meno di un minuto dalla fine) si fanno rimontare 10 lunghezze di vantaggio a 3 minuti dal termine, vedendosi forzare il supplementare poi perso. A Minnesota non basta neanche una prestazione da 43 punti di Anthony Edwards, perché dall’altra parte Sacramento — alla seconda vittoria in fila dopo quella con Denver — risponde coi 33 di DeMar DeRozan (15/15 ai liberi tra cui quelli della parità a 34 secondi dalla fine dei regolamentari) e i 26 con 14 rimbalzi di Keegan Murray, oltre ai 22 di un ottimo Malik Monk