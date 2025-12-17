NBA, Christmas Day, tutte le partite in programma su Sky Sport a Natale

Tra i tanti, tantissimi record collezionati da LeBron James durante la sua carriera ormai leggendaria c’è anche quello relativo al numero di vittorie nelle partite giocate a Natale. Un record mandato a referto un anno fa, con il successo su Golden State, l’11° per la stella dei Lakers, che ha così superato l’ex compagno e amico Dwyane Wade. E c’è da scommettere che LeBron vorrebbe allungare la sua lista di vittorie al Christmas Day almeno un altro po’, solo che dall’altra parte ci sarà Kevin Durant, insieme a Curry l’avversario storico con cui ha condiviso gli ultimi 15 anni di NBA, e ci sarà una squadra come Houston, che non fa certo mistero di voler puntare al titolo. E, come se non bastasse, sul parquet della Crypto.com Arena ci sarà anche Luka Doncic, che giusto due anni fa a Natale con la maglia dei Mavs segnava 50 punti contro Phoenix, facendo registrare la 3^ miglior prestazione individuale di sempre al Christmas Day. A raccontarci la partita saranno Flavio Tranquillo e Davide Pessina