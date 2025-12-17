NBA, Christmas Day, tutte le partite in programma su Sky Sport a Natale

Introduzione
La giornata di Natale, con partite NBA tutte di grande rilievo e visibili in orario comodo anche per l’Italia, è ormai una tradizione irrinunciabile. E anche quest’anno il Christmas Day è tutto su Sky Sport, con cinque sfide imperdibili e tutte le stelle in campo, da LeBron James e Steph Curry fino a Victor Wembanyama, Luka Doncic e Nikola Jokic
Quello che devi sapere
IL NATALE NBA SU SKY SPORT BASKET
Si inizia alle 18 con la sfida tra due contendenti a Est come Knicks e Cavs, si prosegue alle 20.30 con la rivincita della recente semifinale di NBA Cup tra i Thunder campioni in carica e gli Spurs, seguita da una piccola grande classica della Western Conference come Golden State-Dallas alle 23. E poi, a notte inoltrata, per chi non avrà ancora placato la sete di grande basket, alle 2 ci sono i Lakers che affrontano i Rockets e infine alle 4.30 si va verso l’alba con lo scontro tra Denver e Minnesota
ORE 18: NEW YORK KNICKS-CLEVELAND CAVALIERS
Se il Christmas Day NBA può contare su una certezza, questa certezza sono i Knicks. La sfida in programma al Madison Square Garden contro Cleveland, infatti, vedrà la squadra giocare per la 58^ volta nel giorno di Natale, in cui fin qui hanno un record di 25 vittorie e 32 sconfitte. New York è per distacco la squadra con più apparizioni nel Christmas Day NBA e quest’anno arriva all’appuntamento dopo un ottimo avvio di stagione che ne ha rafforzato le speranze di poter competere per il titolo. Inizio di stagione invece complicatissimo per i Cavs, fin qui ben al di sotto delle aspettative che li accompagnavano verso la regular season 2025-26, ma che proprio a Natale potrebbero cercare il loro riscatto. A raccontarci la partita saranno Francesco Bonfardeci e Matteo Soragna
ORE 20.30: OKLAHOMA CITY THUNDER-SAN ANTONIO SPURS
La recente semifinale di NBA Cup che li ha visti una di fronte all’altra è stata una delle partite più belle e avvincenti di tutto il 2025, e ora Oklahoma City e San Antonio sembrano proprio pronte a fare il bis a Natale. I Thunder, campioni NBA in carica e secondo la gran parte degli addetti ai lavori favoriti anche per la conquista del titolo il prossimo giugno, di certo vorranno provare a riscattare quella che è risultata essere una delle pochissime sconfitte del loro fulminante avvio di stagione. Gli Spurs, però, possono godersi un autentico fenomeno Victor Wembanyama, rientrato dopo un mese di infortunio e già subito decisivo. A raccontarci la partita saranno Flavio Tranquillo e Davide Pessina
ORE 23: GOLDEN STATE WARRIORS-DALLAS MAVERICKS
Da una parte c’è un gruppo di veterani con pochi eguali nella lega, con Steph Curry accanto a Draymond Green, Jimmy Butler e Al Horford, dall’altra il candidato numero uno al premio di rookie dell’anno Cooper Flagg. L’ex Duke, primissima scelta all’ultimo Draft, nella prima parte della sua stagione d’esordio ha già fatto vedere lampi di classe purissima e il palcoscenico del Christmas Day sembra fatto apposta per lanciarlo ulteriormente e farlo conoscere ad un pubblico di appassionati sempre più vario e ampio. Senza poi dimenticare anche il fascino di un nuovo ritorno al Chase Center del grande ex Klay Thompson, protagonista con gli Warriors di quattro trionfi e passato a Dallas nell’estate del 2024. A raccontarci la partita saranno Davide Fumagalli e Mauro Bevacqua
0RE 2: LOS ANGELES LAKERS-HOUSTON ROCKETS
Tra i tanti, tantissimi record collezionati da LeBron James durante la sua carriera ormai leggendaria c’è anche quello relativo al numero di vittorie nelle partite giocate a Natale. Un record mandato a referto un anno fa, con il successo su Golden State, l’11° per la stella dei Lakers, che ha così superato l’ex compagno e amico Dwyane Wade. E c’è da scommettere che LeBron vorrebbe allungare la sua lista di vittorie al Christmas Day almeno un altro po’, solo che dall’altra parte ci sarà Kevin Durant, insieme a Curry l’avversario storico con cui ha condiviso gli ultimi 15 anni di NBA, e ci sarà una squadra come Houston, che non fa certo mistero di voler puntare al titolo. E, come se non bastasse, sul parquet della Crypto.com Arena ci sarà anche Luka Doncic, che giusto due anni fa a Natale con la maglia dei Mavs segnava 50 punti contro Phoenix, facendo registrare la 3^ miglior prestazione individuale di sempre al Christmas Day. A raccontarci la partita saranno Flavio Tranquillo e Davide Pessina
ORE 4.30: DENVER NUGGETS-MINNESOTA TIMBERWOLVES
A chiudere il programma del Christmas Day arriva quella che è ormai una piccola grande classica della Western Conference. Denver, che può contare sul tre volte MVP Nikola Jokic, fortissimo candidato ad aggiudicarsi il premio anche in questa stagione, ha vinto il titolo, primo nella storia della franchigia, nel 2023, mentre Minnesota è reduce da due finali a Ovest che ne hanno cementato il ruolo di contender. E con in campo giocatori di vincere quasi da soli una partita come Jamal Murray e Anthony Edwards, c’è da scommettere che anche l’ultima sfida di Natale non farà mancare lo spettacolo. La partita andrà in onda con il commento originale in inglese