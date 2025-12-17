In arrivo su Sky Sport 10 nuove Produzioni Originali

Sono ben 10 le nuove produzioni originali di Sky realizzate ad hoc per il periodo natalizio. Dieci gioielli che si aggiungono alla lunga successione di documentari firmati e curati da Sky Sport: si va dalla storia del 1996 di Alex Del Piero alle nuove puntate di Federico Buffa Talks, dalla leggenda della 3Tre di Campiglio alle nuove puntate di Di Canio Premier Special, L'Uomo della domenica di Giorgio Porrà e di 90/10 con Stefano Borghi LE FESTE SU SKY: OLTRE 350 ORE DI EVENTI LIVE ascolta articolo

Si parte il 19 dicembre con “Federico Buffa Talks – Storie di Natale”, il 26 sarà la volta dell’incontro con Sofia Goggia. Vigilia in compagnia del gran finale di “Tennis Heroes” con la coppia Panatta-Bertolucci, mentre il 25 dicembre sarà Paolo Di Canio a raccontare il dietro le quinte di uno dei top match del campionato più spettacolare del mondo, la Premier League, nel suo “Di Canio Premier Special - Chelsea vs Arsenal - Inside a London derby”. Santo Stefano con “Sinner, il Maestro. Atp Finals 2025 – Il dominio di Jannik”, per rivivere la recente edizione del torneo torinese terminata con la vittoria su Carlos Alcaraz. La neve sarà invece assoluta protagonista nell’inizio del nuovo anno grazie a “3Tre, il numero magico dello sci”, che racconta la mitica classica di Madonna di Campiglio. Il giorno dell’Epifania un nuovo appuntamento con la leggenda: “1996, l’anno di Del Piero”, per celebrare il campione bianconero a 30 anni dalla nascita del mito. Torna anche Giorgio Porrà con una nuova puntata dell’“Uomo della domenica” dedicata al C.T. della Nazionale Gennaro Gattuso. E ancora, il grande basket protagonista in “The Lost Dream Team” nel film di Jure Pavlović, l’incredibile storia della nazionale jugoslava che vinse l’Europeo di Roma nel 1991, in onda già dal 12 dicembre e disponibile on demand. Il 16 gennaio, invece, Stefano Borghi porterà sullo schermo l’ottavo episodio di 90/10, dedicato a Ronaldo il Fenomeno.

1996, L’anno di Del Piero Lo sport e i suoi eroi vanno celebrati. Punta di diamante del ciclo delle feste sarà “1996, L’anno di Del Piero”, un nuovo documentario in due episodi in onda il 6 e il 12 gennaio. Alessandro Del Piero, oggi nella squadra dei grandi talent di Sky Sport, ripercorre uno degli anni più simbolici della sua carriera, il 1996, quando con la Juventus si laureò campione d’Europa da capocannoniere e campione del mondo per club, con il gol decisivo in finale contro il River Plate. Ad accompagnarlo in questo viaggio, con una straordinaria ricostruzione d’archivio, ci saranno Paolo Condò, Bruno Longhi e Massimo Marianella, tre grandi firme che, 30 anni fa, raccontarono sulla carta stampata e in tv la storia di quel prodigio del calcio italiano, allora poco più che ventenne, e della squadra guidata da Marcello Lippi che lo consacrò alla leggenda.

3Tre, il numero perfetto dello sci Dai campi di calcio alle piste da sci, talvolta così iconiche da diventare simboli di un intero sport. È quanto accaduto alla 3Tre di Madonna di Campiglio. Proprio per questo dal 2 gennaio Sky Sport celebrerà la leggenda della celebre pista nel cuore delle Dolomiti con il nuovo documentario “3Tre, il numero perfetto dello sci” - realizzato in collaborazione con Trentino Marketing. Uno slalom in cui la notte e il suono (non rumore) del ghiaccio raccontano l’emozione che col boato della folla ti accompagna dal cancelletto fino al traguardo. Una storia tra mito e gesta sportive evocata e raccontata da chi, su quella pista, ha scritto le pagine dello sci mondiale: da Alberto Tomba a Giorgio Rocca, da Piero Gros e Paolo De Chiesa a Ingemar Stenmark, che vinse proprio a Campiglio la sua prima prova di Coppa del Mondo. Un racconto corale non solo degli sportivi ma anche di tutti gli addetti ai lavori che trasformano la discesa in un pezzo vivo della storia dello sport italiano.

Federico Buffa Talks – Storie di Natale e Sofia Goggia Non è Natale senza i racconti di Federico Buffa: ci vediamo il 19 dicembre con il primo dei due appuntamenti con “Federico Buffa Talks”, il programma in cui lo storyteller e il direttore di Sky Sport Federico Ferri raccontano storie di sport e dialogano con i protagonisti. La prima puntata sarà un’edizione speciale per le feste, “Storie di Natale”, con le grandi imprese di campioni indimenticabili: da Kobe Bryant, protagonista da febbraio del nuovo tour teatrale di Federico Buffa (“8 infinito. Vita e morte di un Mamba”), al 90° compleanno di Dan Peterson e dell’Olimpia, passando per il 10 di Nadia Comaneci di Montreal ’76. A Santo Stefano, invece, con la nuova puntata si torna sulle piste da sci: protagonista Sofia Goggia, una delle sciatrici più vincenti della storia azzurra, interprete di trionfi olimpici e vittorie insperate, così come di momenti difficili da cui è uscita grazie a tanta determinazione e sofisticata ironia. La sua storia sarà al centro del dialogo, in un percorso che dagli inizi arriva ai trionfi olimpici, fino alle sfide ancora aperte verso Milano-Cortina 2026. Un’occasione per conoscere da vicino una delle campionesse più amate dello sci italiano.

Tennis Heroes, appuntamento con Panatta e Bertolucci Il 24 dicembre arriva anche l’ottavo e ultimo episodio della stagione di Tennis Heroes, la produzione originale che nel 2025 ha ricomposto in tv la mitica coppia Adriano Panatta-Paolo Bertolucci. I due assi del tennis ripercorreranno i momenti più importanti della stagione appena conclusa, attraverso fotografie, colpi decisivi e vittorie che hanno segnato l’anno sportivo, con la sfida all’ultimo scambio tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz.

Di Canio Premier Special: Chelsea vs Arsenal - Inside a London derby Il giorno di Natale da non perdere l’appuntamento con il Di Canio Premier Special, il programma condotto da Paolo Di Canio che racconta da ben sette stagioni lo spettacolo del calcio inglese. La nuova puntata, “Chelsea vs Arsenal - Inside a London derby”, è un viaggio affascinante e intenso nell’atmosfera di una grande partita di Premier League. Un’esperienza vissuta dietro le quinte, ascoltando i battiti del cuore pulsante di uno stadio tra i più famosi e caratteristici d’Inghilterra, Stamford Bridge, moderno nella gestione ma antico nella prossimità dei tifosi al campo di gioco e negli spazi angusti che creano familiarità. Un viaggio intimo che comincia dall’avvicinamento allo stadio, raccontato con voci d’eccezione come quella di Gianfranco Zola. Paolo Di Canio, che certe emozioni le ha vissute e trasmesse da giocatore e allenatore, mostra la giornata tipo di un match tanto importante, attraverso gli spogliatoi dei club, la postazione di commento condivisa con Paolo Ciarravano e l’incontro con Enzo Maresca al termine della partita.

Sinner, il Maestro. Atp Finals 2025 – Il dominio di Jannik Il 26 dicembre sarà invece all’insegna del grande tennis con Sinner, il Maestro. Atp Finals 2025 – Il dominio di Jannik, lo straordinario percorso del campione italiano al torneo torinese di novembre, coronato con la splendida vittoria su Carlos Alcaraz.

90/10 e L'Uomo della Domenica Il 16 gennaio Stefano Borghi porterà sullo schermo l’ottavo episodio di 90/10, dedicato a Ronaldo il Fenomeno; mentre il 23 gennaio sarà la volta del nuovo capitolo de L’Uomo della Domenica Giorgio Porrà racconta Gennaro Gattuso, il ragazzo di Calabria diventato C.T. e chiamato a riportare l’Italia ai Mondiali dopo anni di assenza, intrecciando il presente azzurro con il passato da mediano operaio. Da campione del mondo con la nazionale italiana nel 2006, alla guida degli azzurri a caccia della qualificazione Mondiali 2026, ritornando all’infanzia sullo Ionio, dai campi di periferia fino al Milan e a Berlino 2006. Un viaggio nell’anima di un uomo che ha fatto della fatica un mestiere e oggi prova a restituire a un Paese intero le sue estati mondiali perdute.

Il documentario The Lost Dream Team Infine, dal 12 dicembre è in onda e on demand la storia straordinaria di un gruppo di giocatori rimasto nel cuore di tutti gli appassionati: il documentario The Lost Dream Team, di Jure Pavlović, prodotto da Articolture, mai presentato prima nella versione italiana, totalmente adattata e curata da Sky Sport e Sky Documentaries, racconta la travagliata storia dei giovani talenti del basket jugoslavo che, tra la fine degli anni '80 e l'inizio dei '90 - uniti sotto la bandiera di un Paese che si stava per disintegrare davanti ai loro occhi - hanno dominato ogni competizione, con l’apice raggiunto nel 1991 con il trionfo all’Europeo di Roma.

I migliori momenti di sport del 2025 sulle note di 'San Luca' di Cremonini e Carboni Il 2025 sportivo sarà celebrato dagli speciali di Sky Sport che rivivranno i momenti più iconici dell’anno. Vittorie, sconfitte, attimi indimenticabili, saranno raccontati durante tutto il periodo natalizio, una programmazione pensata per coinvolgere ed emozionare i tifosi. Durante il prepartita di Juventus-Roma, primo evento Sky di queste feste, debutterà la clip speciale del 2025, una straordinaria collaborazione con Cesare Cremonini che ha concesso per questa occasione la sua “San Luca”, cantata dal vivo allo Stadio Dall’Ara con Luca Carboni, contenuta nell’album di recente uscita “Cremonini Live25” (Universal Music Italy/Emi Records Italy). Una colonna sonora scelta proprio per il suo messaggio di condivisione e passione che riflette i valori universali che uniscono lo sport e la musica, rendendo speciale ogni momento vissuto insieme: “Capita anche a te, la felicità”.