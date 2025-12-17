NBA Cup, il cammino dei Knicks: come New York è riuscita a vincere la coppa

Introduzione
A succedere a Lakers e Bucks e quindi ad aggiudicarsi la terza edizione della NBA Cup sono quindi i Knicks, che in finale battono la sorpresa San Antonio. Per Jalen Brunson e compagni il trofeo arriva dopo un cammino iniziato nella fase a gruppi dell'Est e passato anche attraverso le vittorie su Toronto e Orlando
NEW YORK BATTE SAN ANTONIO: IL RACCONTO DELLA FINALE DI NBA CUP
NBA CUP: ORMAI QUASI UNA TRADIZIONE
Quella in corso è la terza edizione della NBA Cup, torneo parallelo alla regular season inaugurato nel 2023 e che ad ogni anno guadagna attenzione e fascino. Per conferme basta chiedere a Lakers e Bucks, ovvero i trionfatori della prime due edizioni, con le superstar LeBron James e Giannis Antetokounmpo ad alzare il trofeo al termine delle Final Four di Las Vegas
COME FUNZIONA LA NBA CUP
Come già avvenuto nelle due precedenti edizioni, il torneo si svolge in due fasi:
- La prima è quella a gruppi alla quale parteciperanno tutte le trenta squadre NBA divise in sei gruppi da cinque, senza mescolare le due conference (quindi tre gruppi della Eastern e tre gruppi della Western). La NBA si è impegnata a fare in modo che le partite del torneo non siano mai alla seconda serata di un back-to-back
- Le prime sei squadre qualificate di ciascun gruppo e le due migliori seconde (una da ciascuna conference) avanzeranno alla fase a eliminazione diretta, con i quarti di finale da disputare in casa delle due squadre con i migliori record nella fase a gironi (la squadra col miglior record in assoluto giocherà contro la miglior seconda) e successivamente le Final Four in campo neutro a Las Vegas. Non ci saranno rimescolamenti di conference, mantenendo divise Eastern e Western
LA FASE A GRUPPI A EST
Orlando, Toronto, New York e Miami. Sono state queste le quattro promosse dalla fase a gruppi della Eastern Conference, capaci di lasciarsi dietro le altre undici squadre
LA FASE A GRUPPI A OVEST
Thunder, Lakers, Spurs e Suns. A Ovest, oltre alla certezza rappresentata dalla capolista Oklahoma City, la fase a gruppi ha regalato anche diverse sorprese
IL PRIMO QUARTO DI FINALE A EST: ORLANDO-MIAMI 117-108
37 punti e 6/9 al tiro dalla lunga distanza, a decidere il derby della Florida che vale il viaggio alle Final Four di NBA Cup è Desmond Bane, abile nel guidare Orlando, che fa sua la partita nella fase centrale e batte gli Heat
IL SECONDO QUARTO DI FINALE A EST:TORONTO-NEW YORK 101-117
Basta un quarto, il 2°, chiuso con un parziale di 34-13, ai Knicks per sbancare Toronto e qualificarsi per la semifinale di NBA Cup. New York ha 35 punti con un eccellente 13/19 dal campo dal solito Jalen Brunson, mentre ai Raptors non bastano i 31 segnati da Brandon Ingram
IL PRIMO QUARTO DI FINALE A OVEST: OKLAHOMA CITY-PHOENIX 138-89
Un autentico massacro, per fortuna solo sportivo. Difficile definire diversamente il primo quarto di finale a Ovest della NBA Cup, dove Oklahoma City, trascinata dai 28 punti di Shai Gilgeous-Alexander e dai 24 di Chet Holmgren, si libera senza problemi di Suns e vola a Las Vegas
IL SECONDO QUARTO DI FINALE A OVEST: L.A. LAKERS-SAN ANTONIO 119-132
Niente bis per i Lakers a distanza dal primo trionfo nel 2023, perché un po' a sorpresa la quarta squadra qualificata per le Final Four di NBA Cup è San Antonio. Stephon Castle è semplicemente magnifico con 35 punti, 10 rimbalzi e 6 assist, Luka Doncic prova a rispondere segnando 35 punti ma ad avanzare sono gli Spurs
LA SEMIFINALE A EST: NEW YORK-ORLANDO 132-120
.La prima semifinale di NBA Cup non delude le attese, perché la partita cambia padrone per ben 11 volte e rimane apertissima fino alla fase finale del 3° quarto, quando un parziale di 10-0 lancia i Knicks sul 102-92. New York, da lì in poi, riesce a gestire il ritmo e impedisce ai Magic di rientrare e nonostante i 25 punti e 8 rimbalzi di Paolo Banchero Orlando si deve arrendere. Per coach Mike Brown, invece, ci sono i 29 punti di Karl-Anthony Towns e i 24 di OG Anunoby, perfetti nel supportare il vero, grande protagonista della partita Jalen Brunson, autore di una prova da 40 punti
LA SEMIFINALE A OVEST: OKLAHOMA CITY-SAN ANTONIO 109-111
.La sorpresa delle Final Four arriva nella seconda semifinale di NBA Cup, dove Oklahoma City, che arrivava da 16 vittorie consecutive e non perdeva dallo scorso 5 novembre, cade in volata contro una San Antonio ancora una volta convincente e solida. Gli Spurs vanno sotto nella prima parte di gara, ma grazie ad un parziale di 13-0 sul finire del 2° quarto si rimettono in carreggiata e grazie ad un altro parziale di 10-0 nel 3° quarto mettono il naso avanti e grazie alle prestazioni di Devin Vassell, autore di 23 punti, e della coppia formata da De’Aaron Fox e Stephon Castle, autori di 22 punti a testa, resistono ai tentativi di rimonta dei Thunder e strappano il biglietto per la finalissima
LA FINALE: NEW YORK KNICKS-SAN ANTONIO SPURS 124-113
Come da pronostico, la finalissima della terza edizione di NBA Cup si rivela combattuta, con San Antonio che guida per buona parte della partita nonostante un Victor Wembanyama quasi normale da 18 punti e 6 rimbalzi e con un Dylan Harper (21 punti e 7 rimbalzi) molto incisivo in uscita dalla panchina. A cavallo tra il 3° e il 4° quarto, però, New Yorkcambia marcia e sulle spalle del solito Jalen Brunson, autore di una prova da 25 punti e premiato come MVP della manifestazione, e di un OG Anunoby da 28 punti e decisivo su entrambi i lati del campo conquista il trofeo
