Introduzione

Altra brutta sconfitta per Cleveland, che a Chicago crolla nella seconda metà di gara e cade sotto i colpi di un Josh Giddey alla 6^ tripla doppia della sua stagione e di ottime prestazioni da parte di Nikola Vucevic e Coby White. Colpo in trasferta, invece, per Memphis, che coglie la 7^ vittoria nelle ultime 9 partite sbancando il campo dei Timberwolves in una partita dove pesano le assenze delle stelle Ja Morant e Anthony Edwards ed è Jaren Jackson Jr.a prendersi il palcoscenico. Tutti i risultati e gli highlights della notte NBA