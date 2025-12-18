Offerte Sky
NBA, i risultati della notte: i Cavs cadono a Chicago, Memphis passa in casa di Minnesota

NBA

Introduzione

Altra brutta sconfitta per Cleveland, che a Chicago crolla nella seconda metà di gara e cade sotto i colpi di un Josh Giddey alla 6^ tripla doppia della sua stagione e di ottime prestazioni da parte di Nikola Vucevic e Coby White. Colpo in trasferta, invece, per Memphis, che coglie la 7^ vittoria nelle ultime 9 partite sbancando il campo dei Timberwolves in una partita dove pesano le assenze delle stelle Ja Morant e Anthony Edwards ed è Jaren Jackson Jr.a prendersi il palcoscenico. Tutti i risultati e gli highlights della notte NBA

Quello che devi sapere

CHICAGO BULLS-CLEVELAND CAVALIERS 127-111

Altra brutta sconfitta per Cleveland, che in casa dei Bulls regge per tutto il primo tempo, conduce ma poi si fa superare dai padroni di casa nella fase centrale della partita. E nel 4° quarto Nikola Vucevic (20 punti e 9 rimbalzi) e Coby White (25 punti) danno il via al parziale di 11-3 che lancia Chicago e rende il finale di gara una mera formalità. Per i Cavs, falcidiati da tante assenze, ancora male Darius Garland, autore di una prova da 15 punti con solo 6/16 al tiro

 

GUARDA GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA 

GIDDEY È IL MOTORE DI CHICAGO

Nella convincente vittoria casalinga dei Bulls, il migliore in campo è ancora una volta Josh Giddey, che affonda Cleveland facendo registrare la sua 6^ tripla doppia della stagione con 23 punti, 11 rimbalzi e 11 assist. L’australiano, poi, manda anche segnali confortanti quanto a efficacia al tiro, segnando 5 delle 11 triple tentate e pareggiando così il career high quanto a tiri dalla lunga distanza segnati in una singola partita

 

GUARDA GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA DI GIDDEY

MITCHELL C’È, MA NON BASTA

Anche a Chicago, l’ultimo tra i Cavs ad alzare bandiera bianca è Donovan Mitchell. I suoi 32 punti e 5 assist, però, servono a poco e l’ex Jazz non riesce a tenere in scia i suoi quando i Bulls nella seconda metà di gara cambiano passo. Nel finale, quindi, a risultato ormai acquisito da parte dei padroni di casa, Mitchell guarda dalla panchina i compagni che si cimentano in un maxi garbage time

 

GUARDA GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA DI MITCHELL

MINNESOTA TIMBERWOLVES-MEMPHIS GRIZZLIES 110-116

Sotto 76-67 a metà del 3° quarto, i Grizzlies piazzano un parziale di 14-2 che ribalta completamente l’inerzia della partita e in volata, contenendo i tentativi di contro-rimonta dei padroni di casa nel 4° quarto, passano a Minneapolis ottenendo la 7^ vittoria nelle ultime 9 partite giocate. Le assenze di Anthony Edwards da una parte e di Ja Morant dall’altra aprono la porta a nuovi protagonisti, ma le doppie doppie per punti e rimbalzi di Rudy Gobert e Donte DiVincenzo non bastano ai Timberwolves, mentre Memphis si gode i 20 punti e 10 rimbalzi in uscita dalla panchina di un Jock Landale freddissimo anche nei momenti decisivi della partita

 

GUARDA GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA 

JACKSON SALE DI COLPI

Nella vittoria in casa dei Clippers di lunedì aveva mandato a referto il suo massimo in stagione con 31 punti, e anche contro i Timberwolves Jaren Jackson Jr. conferma il suo ottimo momento. Ci sono soprattutto i suoi 28 punti e 12 rimbalzi con anche 3 stoppate nella vittoria in trasferta dei Grizzlies, e Jackson a 47 secondi dalla fine segna anche il floater che chiude i conti e lancia Memphis verso il successo 

LA CLASSIFICA A EST

A Est continua a scivolare in basso Cleveland, che dopo la 7^ sconfitta nelle ultime 10 partite si trova ora in piena zona play-in

LA CLASSIFICA A OVEST

Memphis vince la 7^ partita delle ultime 10 giocate e ora si candida al play-in a Ovest, mentre nonostante la sconfitta casalinga Minnesota resta al 6° posto

