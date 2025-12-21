Introduzione
I Lakers perdono Luka Doncic per infortunio e perdono anche il derby di Los Angeles contro i Clippers. Kevin Duranttrascina i Rockets al colpo sul campo di Denver, vittorie in trasferta anche per Orlando sui Jazz e per Boston a Toronto. Golden State interrompe la striscia aperta di tre sconfitte battendo Phoenix, mentre Philadelphia ha la meglio su Dallase Detroit si libera facilmente degli Hornets. Tutti i risultati e gli highlights della notte NBA
DENVER NUGGETS-HOUSTON ROCKETS 101-115
Vittoria convincente dei Rockets nel big match della notte, con Kevin Durant (31 punti) e compagni che mettono in atto una vera e propria masterclass al tiro dalla lunga distanza con il 19/35. Houston comanda, Denver rientra nel 3° quartorifacendosi sotto sul 71-66, ma quello è il momento in cui si prende la scena Reed Sheppard, protagonista del parziale decisivo per gli ospiti e alla fine autore di 28 punti e 6 assist in uscita dalla panchina
PHILADELPHIA 76ERS-DALLAS MAVERICKS 121-114
È ancora una volta Tyrese Maxey, autore di 38 punti e dei canestri che nel 4° quarto spingono i suoi al parziale di 11-0che di fatto chiude i conti, a trascinare i Sixers alla vittoria sul Dallas al termine di una partita combattuta. Gli altri protagonisti principali sono i due rookie, con Cooper Flagg che prova a tenere a galla i Mavs con 24 punti e VJ Edgecombe che risponde con 23
TORONTO RAPTORS-BOSTON CELTICS 96-112
A Toronto senza Jaylen Brown, i Celtics trovano la grande serata di Payton Pritchard, in doppia doppia da 33 punti e 10 assist con anche 7 rimbalzi, e battono dei Raptors ancora una volta troppo confusionari nei momenti decisivi della partita. Toronto viene surclassata a rimbalzo, 55-37 il conteggio a favore di Boston, e i 24 punti di Brandon Ingramservono davvero a poco
NEW ORLEANS PELICANS-INDIANA PACERS 128-109
Nella sfida tra due squadre protagoniste di un inizio stagione assai complicato, ad avere la meglio è New Orleans, che si gode uno Zion Williamson finalmente in buone condizioni fisiche e autore di 29 punti, massimo in stagione per lui, in uscita dalla panchina e la doppia doppia da 17 punti e 10 rimbalzi di un Derik Queen sempre più convincente e batte i Pacers, tra cui si salva il solo Pascal Siakam (22 punti)
DETROIT PISTONS-CHARLOTTE HORNETS 112-86
Tutto facile per Detroit contro gli Hornets, con i padroni di casa che controllano il gioco fin dall’inizio e chiudono con un parziale di 31-9 che ne allarga la già netta vittoria. Cade Cunningham guida i Pistons con una tripla doppia da 22 punti, 10 rimbalzi e 10 assist e stravince il confronto diretto con un LaMelo Ball ancora una volta deludente con il suo 3/14 dal campo e il 6° fallo commesso quando ancora ci sono oltre 6 minuti da giocare
MEMPHIS GRIZZLIES-WASHINGTON WIZARDS 122-130
Gli Wizards, che non vincevano a Memphis da quasi 9 anni, vanno sotto anche di 20 punti nel primo tempo, ma forse per la prima volta in stagione hanno una grande reazione e nella seconda metà di gara costruiscono prima la rimonta e poi il sorpasso grazie al veterano CJ McCollum (28 punti) e Alex Sarr (18 punti e 11 rimbalzi). Inspiegabile invece il crollo dei Grizzlies, che hanno 37 punti e 10 rimbalzi in uscita dalla panchina da un eccellente Santi Aldama, ma si bloccano dopo l’intervallo lungo
GOLDEN STATE WARRIORS-PHOENIX SUNS 119-116
Ci vogliono le ottime prestazioni dei soliti Steph Curry (28 punti e 10 rimbalzi) e Jimmy Butler (15 punti), decisivi anche nel finale per contenere i tentativi di rimonta di Phoenix, per spezzare la striscia aperta di tre sconfitte degli Warriors. Ai Suns, invece, per vincere uno scontro diretto dalle implicazioni importanti anche per la classifica non basta nemmeno un Devin Booker da 38 punti
UTAH JAZZ-ORLANDO MAGIC 127-128 (OT)
È Keyonte George, autore di una prova da 27 punti e 9 assist e della giocata da 4 punti che con poco più di 4 secondi da giocare nel supplementare, a illudere i Jazz, abili nel rimontare durante il 4° quarto e quindi nel mettere la testa avanti. A George, però, risponde un Desmond Bane freddissimo e protagonista del canestro che decide la partita e di una prova da 32 punti
SACRAMENTO KINGS-PORTLAND TRAIL BLAZERS 93-98
Deni Avdija si conferma uomo squadra a tutto tondo, chiudendo con 24 punti, 11 assist e 7 rimbalzi, Donovan Clinganlo aiuta con 14 punti e 14 rimbalzi e i Blazers sbancano Sacramento in una partita in cui entrambe le squadre faticano in attacco e ai Kings non bastano i 21 punti e 6 assist di Dennis Schroeder in entrata dalla panchina
L.A. CLIPPERS-LOS ANGELES LAKERS 103-88
Il derby di Los Angeles è segnato dall’infortunio di Luka Doncic, che non gioca tutta la seconda metà di gara, e senza il loro fulcro i Lakers, già privi di Austin Reaves, faticano in attacco e cedono nonostante il season high di un LeBron James da 36 punti. Per i Clippers, spinti dai 32 punti e 12 rimbalzi, arriva quindi finalmente una serata felice all’interno di un inizio di stagione tribolatissimo
