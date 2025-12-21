Gli Wizards, che non vincevano a Memphis da quasi 9 anni, vanno sotto anche di 20 punti nel primo tempo, ma forse per la prima volta in stagione hanno una grande reazione e nella seconda metà di gara costruiscono prima la rimonta e poi il sorpasso grazie al veterano CJ McCollum (28 punti) e Alex Sarr (18 punti e 11 rimbalzi). Inspiegabile invece il crollo dei Grizzlies, che hanno 37 punti e 10 rimbalzi in uscita dalla panchina da un eccellente Santi Aldama, ma si bloccano dopo l’intervallo lungo

