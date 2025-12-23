I Nuggets partono col piede sull’acceleratore realizzando un parziale di 19-0 per cominciare il match e non si voltano più indietro, pareggiando il proprio record di franchigia con 24 triple a segno. In una serata in cui il massimo vantaggio tocca anche il +29 Nikola Jokic può permettersi una tripla doppia "a scartamento ridotto" (14 punti, 13 rimbalzi e 13 assist per la numero 178 in carriera) e lasciare che siano Jamal Murray (27 punti) e Cam Johnson (20 con 6/6 da tre) a guidare la squadra dal punto di vista realizzativo. I 27 di Lauri Markkanen e i 20 di Keyonte George non evitano il terzo ko in fila di Utah

GUARDA GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA