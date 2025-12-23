NBA, risultati della notte: Curry accende Golden State, OKC e Detroit vincono ancoraHIGHLIGHTS NBA
Introduzione
Steph Curry segna 18 dei suoi 26 punti nel secondo tempo e permette a Golden State di travolgere Orlando. Non si fermano né OKC, vincente in casa con Memphis (100 gare in fila da almeno 20 punti per Shai Gilgeous-Alexander, che ne mette 31) né Detroit (che spreca 21 punti di vantaggio ma vince a Portland). New Orleans batte Dallas e conquista la quinta vittoria consecutiva, Boston rimonta Indiana da -20 e infligge ai vice-campioni il quinto ko in fila. Vittorie interne per Cleveland (che torna al successo dopo tre sconfitte) e Denver (che travolge Utah con un parziale di 19-0 per cominciare il match). Di seguito il racconto e gli highlights delle sette partite della notte
CLEVELAND CAVALIERS-CHARLOTTE HORNETS 139-132
I Cavs tornano a vincere dopo tre sconfitte in fila, trovando l’accelerazione giusta dalla metà del terzo quarto in poi spinti dai 30 punti di Donovan Mitchell e dai 27 a testa di De’Andre Hunter (15 solamente nella ripresa) e Darius Garland. I padroni di casa approfittano delle 19 palle perse degli avversari per realizzare 33 punti, rendendo inutili i 23 di LaMelo Ball e i 20 a testa di Brandon Miller e Kon Knueppel, che con 5 triple a segno diventa il rookie più veloce a raggiungere quota 100 nella storia NBA (solo 29 partite, stracciando il record di Lauri Markkanen con 41)
BOSTON CELTICS-INDIANA PACERS 103-95
Serve un ultimo quarto da 29-13 ai Celtics per avere la meglio sui Pacers, suggellando una rimonta partita da -20 grazie al solito Jaylen Brown. Il numero 7 realizza la sua settima partita consecutiva sopra quota 30 mettendone 14 nel solo ultimo quarto, seguito dai 19 di Derrick White per conquistare il terzo successo in fila. I 25 di Pascal Siakam e i 20 di Andrew Nembhard non evitano la quinta sconfitta consecutiva dei vice-campioni NBA, che nel secondo tempo tirano 1/20 dall’arco di squadra e rimandano ancora una volta la vittoria numero 1.000 in carriera per Rick Carlisle
NEW ORLEANS PELICANS-DALLAS MAVERICKS 119-113
Dopo aver vinto solamente tre delle prime 25 partite stagionali, i Pelicans allungano a cinque la propria striscia di successi battendo anche Dallas grazie a un ultimo quarto da 40-26. Il grande protagonista per una volta è Zion Williamson, che segna 10 dei suoi 24 punti nello spazio di due minuti all’interno del quarto periodo. Il grande ex di serata Anthony Davis firma il suo massimo stagionale da 35 punti e Klay Thompson vive un primo tempo "vintage" da 20 punti, ma nel secondo tempo entrambi rallentano e i Mavs non riescono a tenere il passo dei padroni di casa
DENVER NUGGETS-UTAH JAZZ 135-112
I Nuggets partono col piede sull’acceleratore realizzando un parziale di 19-0 per cominciare il match e non si voltano più indietro, pareggiando il proprio record di franchigia con 24 triple a segno. In una serata in cui il massimo vantaggio tocca anche il +29 Nikola Jokic può permettersi una tripla doppia "a scartamento ridotto" (14 punti, 13 rimbalzi e 13 assist per la numero 178 in carriera) e lasciare che siano Jamal Murray (27 punti) e Cam Johnson (20 con 6/6 da tre) a guidare la squadra dal punto di vista realizzativo. I 27 di Lauri Markkanen e i 20 di Keyonte George non evitano il terzo ko in fila di Utah
OKC THUNDER-MEMPHIS GRIZZLIES 119-103
Senza Holmgren e Hartenstein, i Thunder devono sudare più del previsto contro i Grizzlies che tornano fino al -4 nel quarto periodo, ma a chiudere i conti ci pensa il solito Shai Gilgeous-Alexander. I 31 punti, 10 rimbalzi, 8 assist e 4 recuperi dell’MVP in carica decidono la sfida e lo mandano a quota 100 gare consecutive con almeno 20 punti a referto, seguito dai 24 di Jalen Williams e i 16 di Ajay Mitchell. L’assenza di Ja Morant tra i Grizzlies porta a 23 palle perse di squadra, tramutate in 31 punti dai Thunder, ma un attacco bilanciato guidato dai 16 a testa di Cedric Coward e Kentavious Caldwell-Pope permette loro di giocarsela quasi fino alla fine
GOLDEN STATE WARRIORS-ORLANDO MAGIC 120-97
Steph Curry vive due quarti e mezzo difficili, sbagliando 10 dei primi 13 tiri tentati tra cui tutte le prime sei triple, ma non appena si sblocca gli Warriors vanno via in scioltezza, travolgendo i Magic con un parziale di 14-4 per indirizzare il match. A fine partita sono 26 i punti del due volte MVP seguito dai 21 di Jimmy Butler e i 20 di Moses Moody, mentre agli ospiti — alla prima serata di un back-to-back — non bastano i 21 di Paolo Banchero e i 20 di Desmond Bane, pagando le 18 palle perse e la solita serataccia al tiro pesante (7/27, sotto il 26%)
PORTLAND TRAIL BLAZERS-DETROIT PISTONS 102-110
I Pistons vanno avanti anche di 21 lunghezze nel terzo quarto, ma l’uscita per falli di Cade Cunningham a 8:32 dalla fine del quarto periodo permette ai Blazers di tornare prepotentemente in partita, mettendo anche la testa avanti a 4:20 dalla fine. Serve allora un contro-parziale di 11-2 degli ospiti per portare a casa la vittoria, guidati dai 26 punti con 10 rimbalzi di Jalen Duren e i 18+12 di Ausar Thompson oltre alla solita difesa, che concede al massimo 25 punti a Shaedon Sharpe ma con 8 delle 18 palle perse di squadra
LA CLASSIFICA A EST
Detroit continua la sua corsa di testa, così come Boston che fortifica il proprio terzo posto. La sconfitta di Orlando e la vittoria di Cleveland le riavvicina a sola mezza gara di distanza, Indiana ha la striscia di sconfitte (5) più lunga di tutta la NBA
LA CLASSIFICA A OVEST
OKC riprende la marcia dopo aver perso due delle ultime tre, mentre Denver riaggancia San Antonio a pari record. Golden State torna al 50% di vittorie, mentre New Orleans vincendo ancora scavalca sia Clippers che Kings salendo al 13° posto
