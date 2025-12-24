Nella gara interna contro Denver, i Mavs vanno avanti anche di 21, si fanno rimontare e superare dai Nuggets, me riescono a strappare la vittoria sull’errore di Peyton Watson a fil di sirena. Dallas trova un Cooper Flagg da stropicciarsi gli occhi e autore di una prova da 31 punti, 9 rimbalzi e 9 assist e 31 punti da Anthony Davis, mentre per i Nuggetsnon sono sufficienti i 29 punti e 14 assist del solito Nikola Jokic