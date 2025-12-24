Introduzione
Dopo la vittoria che era valsa la finale di NBA Cup, gli Spurs battono ancora Oklahoma City nonostante un’altra grande prova da parte di Shai Gilgeous-Alexander. Houston cade in casa dei Clippers sotto i colpi di uno scatenato Kawhi Leonard, mentre New York perde a Minneapolis, dove Anthony Edwards fa esultare i tifosi dei Timberwolves. Grande serata anche per Cooper Flagg, che trascina Dallas alla vittoria sui Nuggets, mentre i Lakers falcidiati dagli infortuni perdono nettamente a Phoenix. Tutti i risultati e gli highlights della notte NBA
Quello che devi sapere
CLEVELAND CAVALIERS-NEW ORLEANS PELICANS 141-118
Tutto facile per Cleveland, che approfitta della gara in casa contro una New Orleans sempre in grande difficoltà per ottenere una vittoria netta che risolleva un po’ il morale dei Cavs. Come d’abitudine, è Donovan Mitchell a guidare i suoi con 27 punti, ma sono ben 9 i giocatori tra i padroni di casa ad andare in doppia cifra, mentre tra i Pelicans si salva solo Zion Williamson, di nuovo utilizzato come 6° uomo e autore di 26 punti
CHARLOTTE HORNETS-WASHINGTON WIZARDS 126-109
Nella sfida tra due delle peggiori squadre della NBA in questa prima parte di stagione, ad avere la meglio è Charlotte, che trova 23 punti da LaMelo Ball e 20 da Brandon Miller e grazie ad un ottimo 4° quarto ribalta il risultato e batte gli Wizards, fin lì al comando nel punteggio
PHILADELPHIA 76ERS-BROOKLYN NETS 106-114
La prima sorpresa della notte arriva da Philadelphia, dove i 28 punti di Michael Porter Jr. e i 20 del rookie Egor Demin trascinano i Nets ad una inaspettata vittoria contro una delle squadre più in forma della lega. I Sixers giocano una partita troppo disordinata, ritrovano un Joel Embiid da 27 punti ma finiscono per pagare soprattutto il pessimo 7/27 di squadra al tiro dalla lunga distanza
ATLANTA HAWKS-CHICAGO BULLS 123-126
Colpo in trasferta anche per i Bulls, che ad Atlanta vanno sotto a lungo anche in doppia cifra ma rimontano e superano nel 4° quarto, trascinati dalla tripla doppia di Josh Giddey (19 punti, 15 assist e 11 rimbalzi) e dalla doppia doppia da 21 punti e 10 rimbalzi di un Nikola Vucevic freddissimo anche dalla lunetta nel finale punto a punto. Agli Hawks, invece, non bastano i 22 punti e 15 assist di Trae Young
INDIANA PACERS-MILWAUKEE BUCKS 94-111
Vittoria importante per i Bucks, che grazie ai 24 punti di Kevin Porter Jr. e ai 23 in uscita dalla panchina di Ryan Rollins passano sul campo dei Pacers al termine di una partita controllata di fatto dall’inizio alla fine. Serata da dimenticare invece per Indiana, che tira con il 40.7% dal campo di squadra e non riesce mai davvero a trovare il ritmo giusto nemmeno in difesa
MIAMI HEAT-TORONTO RAPTORS 91-112
È Scottie Barnes con i suoi 27 punti e 8 rimbalzi a trascinare i Raptors alla netta vittoria a Miami, con Toronto che domina in maniera evidente fin dai primi possessi mettendo in mostra un’energia decisamente superiore rispetto a quella degli Heat. I padroni di casa non sembrano proprio in serata, e anche Simone Fontecchio pesca una gara mediocre, chiusa comunque con 5 punti, 3 rimbalzi, 2 palle rubate e un assist in meno di 9 minuti giocati
DALLAS MAVERICKS-DENVER NUGGETS 131-130
Nella gara interna contro Denver, i Mavs vanno avanti anche di 21, si fanno rimontare e superare dai Nuggets, me riescono a strappare la vittoria sull’errore di Peyton Watson a fil di sirena. Dallas trova un Cooper Flagg da stropicciarsi gli occhi e autore di una prova da 31 punti, 9 rimbalzi e 9 assist e 31 punti da Anthony Davis, mentre per i Nuggetsnon sono sufficienti i 29 punti e 14 assist del solito Nikola Jokic
MINNESOTA TIMBERWOLVES-NEW YORK KNICKS 115-104
Ai Knicks, che nella trasferta di Minneapolis fanno ripostare Jalen Brunson, non basta la prestazione eccellente da 40 punti e 13 rimbalzi di Karl-Anthony Towns per battere i Timberwolves, soprattutto perché dall’altra parte risponde Anthony Edwards, semplicemente immarcabile in alcuni momenti e autore di 38 punti, ben coadiuvato dall’altro ex di serata Julius Randle, che chiude a quota 25
SAN ANTONIO SPURS-OKLAHOMA CITY THUNDER 130-110
Dopo quella di un paio di settimane fa che era valsa la finale di NBA Cup, gli Spurs ottengono un’altra vittoria, ancora più netta, contro i campioni NBA in carica. Per San Antonio, che ha 24 punti da Stephon Castle e 25 da Keldon Johnson in uscita dalla panchina, si tratta del 7° successo consecutivo, mentre per Oklahoma City l’unica nota positiva di una prova opaca è come sempre Shai Gilgeous-Alexander, ultimo dei suoi ad arrendersi con 33 punti e 8 assist
PHOENIX SUNS-LOS ANGELES LAKERS 132-108
LeBron James, autore di 23 punti e 6 assist, ci prova a tenere a galla i Lakers falcidiati dagli infortuni, ma a Phoenix non c’è storia perché i Suns dominano senza problemi grazie ai 25 punti con 10/15 al tiro di un sorprendente Dillon Brookse ai 21 di Devin Booker, continuando così nella loro più che positiva prima parte di stagione
UTAH JAZZ-MEMPHIS GRIZZLIES 128-137
È un Santi Aldama caldissimo, autore di una prova da 37 punti e 7 assist con 7/13 al tiro dalla lunga distanza, il protagonista principale della vittoria di Memphis sul campo dei Jazz. I Grizzlies mandano ben 8 giocatori in doppia cifra, mentre Utah non sfrutta i 25 punti e 13 rimbalzi di Kyle Filipowski e i 24 di Keyonte George, finendo per pagare cara l’assenza di Lauri Markkanen
PORTLAND TRAIL BLAZERS-ORLANDO MAGIC 106-110
Desmond Bane si prende sulle spalle i Magic nella trasferta di Portland, segna 23 punti e nel finale è protagonista delle giocate decisive in difesa che contengono i tentativi di rimonta dei padroni di casa e regalano a Orlando una preziosissima vittoria in trasferta. I 25 punti e 8 assist del solito, positivo Deni Avdija invece regalano ai Blazers solo l’illusione di poter ribaltare una partita a lungo in mano agli avversari
SACRAMENTO KINGS-DETROIT PISTONS 127-136
Ci vogliono le doppie doppie da 24 punti e 14 assist e da 23 punti e 13 rimbalzi di Cade Cunningham e Jalen Duren ai Pistons per sbancare Sacramento al termine di una gara meno semplice del previsto, anche perché i Kings hanno 37 punti da uno scatenato DeMar DeRozan e 27 da Russell Westbrook, ma si dimostrano ancora una volta troppo fragili in difesa
L.A. CLIPPERS-HOUSTON ROCKETS 128-108
Per i Clippers, protagonisti di un inizio di stagione assai penoso, arriva finalmente una bella serata. Il miglior Kawhi Leonard della stagione trascina i suoi alla vittoria su Houston con 41 punti e 8 rimbalzi, James Harden lo aiuta segnando 29 punti e dall’altra parte i Rockets hanno 22 punti da Kevin Durant, ma giocano una gara decisamente sotto i loro standard abituali in questa regular season
