Introduzione

Notte di colpi in trasferta in NBA, con Miami che passa ad Atlanta e i Clippers che fanno lo stesso a Portland. Anche Boston vince sul campo dei Pacers e Phoenix su quello dei Pelicans, mentre Charlotte sorprende tutti e torna da Orlando con una vittoria netta. Brutta sconfitta invece per Philadelphia a Chicago e per Detroit, che perde in volata contro i Jazz. Tutti i risultati e gli highlights della notte NBA