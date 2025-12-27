Introduzione
Notte di colpi in trasferta in NBA, con Miami che passa ad Atlanta e i Clippers che fanno lo stesso a Portland. Anche Boston vince sul campo dei Pacers e Phoenix su quello dei Pelicans, mentre Charlotte sorprende tutti e torna da Orlando con una vittoria netta. Brutta sconfitta invece per Philadelphia a Chicago e per Detroit, che perde in volata contro i Jazz. Tutti i risultati e gli highlights della notte NBA
ATLANTA HAWKS-MIAMI HEAT 111-126
Nella sfida tra due squadre reduci da periodi non facili, è Miami ad avere la meglio, ottenendo un convincente successo in trasferta e rifilando così ad Atlanta la 5° sconfitta consecutiva. Gli Heat mandano 7 giocatori in doppia cifra, hanno 25 punti da Norman Powell e 21, career high da Pelle Larsson, mentre Simone Fontecchio guarda dalla panchina i compagni avere la meglio sugli Hawks, che non sfruttano i 30 punti di Trae Young
ORLANDO MAGIC-CHARLOTTE HORNETS 105-120
A Orlando, gli Hornets partono forte, perdono per infortunio Kon Knueppel già nel primo tempo, ma ottengono comunque una sorprendente vittoria in trasferta grazie ai 22 punti e 7 rimbalzi di un LaMelo Ball che però tira ancora molto male dal campo (7/20). Serata da dimenticare, invece, per i Magic, tra cui si salva solo Anthony Black, autore di 24 punti
WASHINGTON WIZARDS-TORONTO RAPTORS 138-117
All’interno di un’altra stagione avara di soddisfazioni, per gli Wizards arriva almeno una serata da ricordare. ControToronto, infatti, Kyshawn George (23 punti) e CJ McCollum (21), guidano la squadra ad una netta vittoria, mentre ai Raptors servono a poco i 29 punti di Brandon Ingram e i 25 di Immanuel Quickley
INDIANA PACERS-BOSTON CELTICS 122-140
Tutto facile per i Celtics, che sul campo dei Pacers cambiano marcia nel 2° quarto e ottengono senza troppi problemi la loro 4° vittoria consecutiva. Jaylen Brown guida ancora una volta i suoi con 30 punti e 13/20 al tiro, Payton Pritchardne aggiunge 29 e Boston continua a macinare pallacanestro con una continuità ben oltre le previsioni di inizio stagione
CHICAGO BULLS-PHILADELPHIA 76ERS 109-102
I Sixers riescono a schierare per la 4° volta in stagione i loro big three e nonostante un Joel Embiid da 31 punti e un Tyrese Maxey da 27, ottengono la 4° sconfitta con le loro stelle in campo. Chicago chiude la gara con un 10-0 che decide il risultato e si gode l’apporto della panchina, che surclassa quella di Philadelphia 59-12
MEMPHIS GRIZZLIES-MILWAUKEE BUCKS 125-104
Ci vuole un’accelerata nel 4° quarto ai Grizzlies, che ritrovano Ja Morant (17 punti e 10 assist) dopo lo stop di 4 partite per infortunio, per battere una Milwaukee sempre priva di Giannis Antetokounmpo ma comunque combattiva grazie soprattutto ai 20 punti di AJ Green. Per Memphis ci sono anche 24 punti e 9 rimbalzi di un convincente Jaren Jackson Jr.
NEW ORLEANS PELICANS-PHOENIX SUNS 108-115
È Devin Booker, autore di una prova da 30 punti di cui 12 nel decisivo 4° quarto con un eccellente 10/16 complessivo dal campo, il protagonista della vittoria in volata di Phoenix sul campo dei Pelicans. New Orleans ha 20 punti da Zion Williamson e 19 da Jordan Poole, entrambi in uscita dalla panchina, ma alla fine paga soprattutto il disastroso 5/25 di squadra al tiro dalla lunga distanza
UTAH JAZZ-DETROIT PISTONS 131-129
È un canestro di un glaciale Keyonte George, trascinatore dei suoi con 31 punti e 8 assist, a 2 secondi dalla fine a regalare ai Jazz una vittoria di prestigio sulla capolista della Eastern Conference. Ai Pistons non basta la maxi doppia doppia da 29 punti e 17 assist di Cade Cunningham, che non riesce a segnare l’ultimo tiro della partita e condanna Detroit alla sconfitta
PORTLAND TRAIL BLAZERS-L.A. CLIPPERS 103-119
A Portland i Clippers vanno sotto anche in doppia cifra, rimontano, superano i padroni di casa e ottengono con autorevolezza la loro 3° vittoria consecutiva. James Harden chiude con 34 punti, Kawhi Leonard a 28, ma il protagonista a sorpresa tra gli ospiti è un Brook Lopez in versione ‘vintage’ che tira 9/14 da tre e segna 31 punti alla fine decisivi per la vittoria. Ai Blazers non basta la tripla doppia sfiorata dal solito Deni Avdija, autore di una prova da 29 punti, 9 rimbalzi e 9 assist
