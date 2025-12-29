Introduzione
A Golden State, sconfitta al supplementare a Toronto, non basta uno Steph Curry da 39 punti. Tutto facile, invece, per i Thunder contro Philadelphia e per i Lakers contro Sacramento. I Celtics cadono a Portland dopo quattro vittorie consecutive, Washington batte Memphis e i Clippers confermano il loro buon momento cogliendo il quarto successo consecutivo ai danni di Detroit, travolta da un Kawhi Leonard in serata di grazia. Tutti i risultati e gli highlights della notte NBA
Quello che devi sapere
TORONTO RAPTORS-GOLDEN STATE 141-127 (OT)
Agli Warriors, ancora una volta, non basta uno Steph Curry da 39 punti (ma a secco nell’overtime) per ottenere una vittoria in trasferta a Toronto, dove i padroni di casa hanno la meglio dominando il supplementare dopo una gara equilibrata in cui Scottie Barnes fa segnare la sua 7^ tripla in carriera con 23 punti, 25 rimbalzi e 10 assist, Immanuel Quickley aggiunge i suoi 27 punti, Brandon Ingram ne mette 26 e i Raptors festeggiano nel matinée domenicale
GUARDA GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA
OKLAHOMA CITY THUNDER-PHILADELPHIA 76ERS 129-104
Ai Thunder basta cambiare marcia nel secondo tempo per travolgere Philadelphia, che ha 28 punti dal solito Tyrese Maxey ma paga le 23 palle perse totali. Oklahoma City, invece, si gode un Chet Holmgren da 29 punti e 9 rimbalzi con 12/17 dal campo e i 27 con il 76.9% al tiro in 29 minuti giocati di Shai Gilgeous-Alexander
GUARDA GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA
WASHINGTON WIZARDS-MEMPHIS GRIZZLIES 116-112
Seconda vittoria consecutiva, prima volta in stagione, per Washington, che sulle spalle di un Alex Sarr protagonista nel pitturato con 20 punti, 9 rimbalzi e 6 stoppate costruisce un vantaggio importante, vede Memphis, che ha 31 punti da Jaren Jackson Jr., tornare ad un solo punto di distanza ma alla fine riesce a cavarsela anche grazie alla freddezza del veterano CJ McCollum (16 punti)
GUARDA GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA
PORTLAND TRAIL BLAZERS-BOSTON CELTICS 114-108
Un grande 3° quarto, in cui la direzione della partita cambia dopo un primo tempo con Boston al comando, consente ai Blazers di fermare la striscia di 3 sconfitte consecutive e quindi fermare quella di 4 vittorie di fila dei Celtics, a cui non basta un Jaylen Brown da 37 punti. Shaedon Sharpe segna 26 punti con 5/8 dalla lunga distanza per Portland, che trova anche 24 punti, 10 assist e 7 rimbalzi da un Deni Avdija sempre più leader della squadra
GUARDA GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA
L.A. CLIPPERS-DETROIT PISTONS 112-99
I Clippers confermano di essere sulla buona strada per uscire dalla crisi in cui erano precipitati nella prima parte di stagione, cavalcano il career high da 55 punti di un Kawhi Leonard semplicemente immarcabile e i 28 di James Harden e battono nettamente una Detroit decisamente non in serata. Tra i Pistons, infatti, si salvano solo Cade Cunningham da 27 punti e 9 assist e Jalen Duren, in doppia doppia con 18 punti e 14 rimbalzi
LOS ANGELES LAKERS-SACRAMENTO KINGS 125-101
Dopo la brutta sconfitta casalinga con Houston a Natale, i Lakers rispondono all’appello di coach JJ Redick e ritrovano la vittoria contro Sacramento. Luka Doncic, autore di una prova da 34 punti e 7 assist, e LeBron James, che chiude con 24 punti e 11/13 dal campo, mettono le mani sulla partita nella sua fase centrale, e ai Kings servono poco i 22 punti di DeMar DeRozan
GUARDA GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA
LA CLASSIFICA A EST
La sconfitta in casa dei Clippers non costa la testa della classifica a Detroit, ma New York ora si avvicina mentre Toronto continua a confermarsi come la sorpresa della stagione a Est e occupa il 4° posto
LA CLASSIFICA A OVEST
Oklahoma City batte Philadelphia e rimette un po' di distanza dagli Spurs, mentre i Lakers ritrovano la vittoria e provano a tenersi stretto il 4° posto nella classifica della Western Conference
LA PROGRAMMAZIONE SU SKY SPORT
Questa notte su Sky Sport Basket dalle 2 diretta della sfida tra San Antonio e Cleveland con commento in originale, in replica domani con telecronaca a cura di Flavio Tranquillo e Davide Pessina
TUTTA LA PROGRAMMAZIONE DELLA NBA SU SKY SPORT