I Clippers confermano di essere sulla buona strada per uscire dalla crisi in cui erano precipitati nella prima parte di stagione, cavalcano il career high da 55 punti di un Kawhi Leonard semplicemente immarcabile e i 28 di James Harden e battono nettamente una Detroit decisamente non in serata. Tra i Pistons, infatti, si salvano solo Cade Cunningham da 27 punti e 9 assist e Jalen Duren, in doppia doppia con 18 punti e 14 rimbalzi