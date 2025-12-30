Introduzione
Vittoria di prestigio per Cleveland, che passa sul campo dei lanciatissimi Spurs. Anche Miami ottiene un successo pesante sui Nuggets, che nell’intervallo perdono Nikola Jokic per infortunio. Vittorie in trasferta anche per Milwaukee a Charlotte e per gli Warriors a Brooklyn. Houston e New York faticano più del previsto ma battono comunque Indiana e New Orleans, mentre Minnesota fa la voce grossa sul campo dei Bulls e Oklahoma City ha la meglio su Atlanta. Tutti i risultati e gli highlights della notte NBA
SAN ANTONIO SPURS-CLEVELAND CAVALIERS 101-113
È un grande finale di gara, in cui partono dal -8 accumulato ancora nel 3° quarto per poi dominare da lì in poi, a regalare ai Cavs una vittoria in trasferta sul campo di una delle squadre più in forma della lega. Jarrett Allen guida i suoi con la doppia doppia da 27 punti e 10 rimbalzi, mentre agli Spurs non basta un Victor Wembanyama da 26 punti e 14 rimbalzi in 27 minuti
CHARLOTTE HORNETS-MILWAUKEE BUCKS 113-123
Giannis Antetokounmpo segna 24 punti, Myles Turner ne aggiunge 23, un Bobby Portis in versione vintage ne mette 25 in uscita dalla panchina e i Bucks, che cambiano marcia dopo l’intervallo lungo, passano a Charlotte. Per gliHornets la consolazione è un Brandon Miller da 31 punti, 8 rimbalzi e 5 assist, ma la squadra crolla quando Milwaukee aumenta l’intensità in difesa
WASHINGTON WIZARDS-PHOENIX SUNS 101-115
Tutto facile per i Suns, che a Washington ottengono la loro 4^ vittoria consecutiva grazie alla coppia formata da Dillon Brooks e Collin Gillespie, autori rispettivamente di 26 e 25 punti, mentre agli Wizards non riesce l’impresa di sfruttare l’exploit del rookie Tre Johnson, che chiude con 24 punti e 5/5 al tiro da tre
BROOKLYN NETS-GOLDEN STATE WARRIORS 107-120
A Brooklyn, gli Warriors vanno avanti di 10 nel 4° quarto, si fanno rimontare e consentono ai Nets, che hanno 27 punti da Michael Porter Jr. e 23 dal rookie Egor Demin, di rientrare a -2, ma alla fine scappano di nuovo nel finale e ottengono la vittoria grazie ai 27 punti di Steph Curry e ai 21 di Jimmy Butler
MIAMI HEAT-DENVER NUGGETS 147-123
La sfida tra Heat e Nuggets è segnata dall’infortunio a Nikola Jokic, che esce zoppicante prima dell’intervallo e non è più in grado di rientrare nella partita. Miami ne approfitta per fare il vuoto nella ripresa, mandando ben 8 giocatori in doppia cifra con Norman Powell (25) a comandare il gruppo. Poco più di 3 minuti in campo, invece, per Simone Fontecchio, che mette i suoi 3 punti dalla lunetta
TORONTO RAPTORS-ORLANDO MAGIC 107-106
A Toronto, i Magic vanno avanti anche di 21, hanno un Paolo Banchero in tripla doppia da 23 punti, 15 rimbalzi e 10 assist, ma si fanno rimontare e superare dai padroni di casa ed è proprio l’ex Duke a fallire la tripla della possibile vittoria sulla sirena finale. I Raptors, che dominano con la loro second unit (50-19 il conteggio dei punti dalle due panchine), possono così festeggiare una vittoria pesante anche per la classifica a Est
CHICAGO BULLS-MINNESOTA TIMBERWOLVES 101-136
Lo scontro tra Bulls e Timberwolves dura di fatto un quarto, ovvero il tempo necessario agli ospiti per prendere le misure agli avversari e, sulle spalle di Naz Reid, che si conferma 6° uomo formidabile entrando dalla panchina e chiudendo con 33 punti e 7 rimbalzi, travolgere Chicago. Serata da dimenticare, invece, per i Bulls, dove il solo Nikola Vucevic (23) trova la via del canestro con continuità
HOUSTON ROCKETS-INDIANA PACERS 126-119
I Rockets, come da pronostico, dominano la sfida con i Pacers, ma alzano troppo presto il piede dall’acceleratore e nel 4° quarto rischiano quasi di sprecare un vantaggio anche di 28 punti ad un certo punto della partita. Per Houston, che ha 30 punti da Kevin Durant e 20 da Amen Thompson, arriva comunque la vittoria, mentre Indiana di deve accontentare di aver sfiorato l’impresa grazie soprattutto ai 23 punti di Pascal Siakam
NEW ORLEANS PELICANS-NEW YORK KNICKS 125-130
Anche a New Orleans il risultato segue il pronostico, ma i Knicks serve un grande 4° quarto e un canestro da fuoriclasse nel finale di Jalen Brunson (28 punti e 10 assist) per ottenere una vittoria più complicata del previsto. I Pelicansgiocano una buona gara, accumulano un vantaggio anche in doppia cifra, ma nonostante i 32 punti con 11/16 dal campodi un ispiratissimo Zion Williamson non riescono a resistere quando New York aumento il ritmo in attacco
OKLAHOMA CITY THUNDER-ATLANTA HAWKS 140-129
Dimostrazione di forza da parte dei Thunder, che contro Atlanta si prendono tutto il primo tempo per trovare il ritmo giusto e dopo l’intervallo lungo mettono le mani sulla partita aumentando prima di tutto l’intensità in difesa. I big three di Oklahoma City, poi, trascinano la squadra in attacco con 39 punti di Shai Gilgeous-Alexander, 24 di Chet Holmgrene 20 di Jalen Williams, mentre dall’altra parte gli Hawks hanno 30 punti da Nickeil Alexander-Walker, di nuovo in cabina di regia per l’assenza di Trae Young
PORTLAND TRAIL BLAZERS-DALLAS MAVERICKS 125-122
La tripla del super specialista Klay Thompson sulla sirena non va, e Dallas cade a Portland dopo una partita combattutissima in cui Max Christie (25 punti) e Deni Avdija, che sfiora la tripla doppia con 27 punti, 11 assist e 9 rimbalzi, sono i protagonisti principali. I Blazers, partiti fortissimo, si fanno rimontare nel 4° quarto ma alla fine riescono comunque a strappare la vittoria
