Introduzione

Vittoria di prestigio per Cleveland, che passa sul campo dei lanciatissimi Spurs. Anche Miami ottiene un successo pesante sui Nuggets, che nell’intervallo perdono Nikola Jokic per infortunio. Vittorie in trasferta anche per Milwaukee a Charlotte e per gli Warriors a Brooklyn. Houston e New York faticano più del previsto ma battono comunque Indiana e New Orleans, mentre Minnesota fa la voce grossa sul campo dei Bulls e Oklahoma City ha la meglio su Atlanta. Tutti i risultati e gli highlights della notte NBA