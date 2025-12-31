Introduzione
Sul campo dei Lakers, Detroit mette le mani sulla vittoria a cavallo tra il 3°e il 4° quarto, per poi dilagare. Philadelphiapassa a Memphis dopo un supplementare grazie alle ottime prestazioni di Joel Embiid e Tyrese Maxey e ai canestri decisivi del rookie VJ Edgecombe, mentre i Celtics vincono sul campo dei Jazz con Derrick White protagonista. Nessun problema per i Clippers, che in casa dominano Sacramento con un Kawhi Leonard ancora una volta molto ispirato e ottengono così la loro 5^ vittoria consecutiva. Tutti i risultati e gli highlights della notte NBA
Quello che devi sapere
MEMPHIS GRIZZLIES-PHILADELPHIA 76ERS 136-139 (OT)
Ci sono 34 punti a testa per la coppia formata da Joel Embiid e Tyrese Maxey nella vittoria dei Sixers a Memphis, ma il grande protagonista è VJ Edgecombe. Il rookie chiude a quota 25, ma 13 dei suoi punti arrivano nel 4° quarto e soprattutto è lui a segnare la tripla che a 1.7 secondi dalla fine regala a Philadelphia il successo nel supplementare. IGrizzlies, invece, non sfruttano a dovere un Ja Morant finalmente in serata con 40 punti e 16/22 dal campo
UTAH JAZZ-BOSTON CELTICS 119-129
Gara combattuta a Salt Lake City, dove nel 4° quarto i padroni di casa, trascinati da Keyonte George (37 punti, 7 assist e 6 rimbalzi) provano a rientrare dopo essere stati sotto a lungo, ma Boston contiene i tentativi dei Jazz e ottiene la vittoria in trasferta grazie soprattutto ad un Derrick White protagonista di un tabellino che ne mette in mostra la versatilità su entrambi i lati del campo (27 punti, 7 rimbalzi, 6 assist e 7 stoppate)
LOS ANGELES LAKERS-DETROIT PISTONS 106-128
Prova di forza e maturità da parte dei Pistons, che alla Crypto.com Arena rovinano il compleanno a LeBron James (17 punti e 6/17 dal campo), mettendo le mani sulla partita a cavallo tra il 3° e il 4° quarto e quindi travolgendo i Lakers. Per Detroit ci sono la doppia doppia da 27 punti e 11 assist del solito Cade Cunningham e i 19 punti con 4/6 al tiro da tre in uscita dalla panchina di uno scatenato Marcus Sasser, mentre ai padroni di casa non bastano i 30 punti e 11 assist di Luka Doncic
L.A. CLIPPERS-SACRAMENTO KINGS 131-90
Tutto facile per i Clippers, che mettono subito le cose in chiaro, dominano i Kings fin dai primi possessi della partita e ottengono senza troppi problemi la loro 5^ vittoria consecutiva. Kawhi Leonard, reduce dal massimo in carriera due sere prima contro Detroit, segna 33 punti in meno di 33 minuti giocati, James Harden aggiunge i suoi 21 e per i padroni di casa fila tutto liscio contro una Sacramento mai davvero competitiva
LA CLASSIFICA DELLA EASTERN CONFERENCE
Detroit vince sul campo dei Lakers e ribadisce la propria leadership nella Eastern Conference, mentre Boston continua a stupire tutti con il suo 3° posto e Philadelphia risale in 5^ posizione
LA CLASSIFICA DELLA WESTERN CONFERENCE
Il momento negativo costa ai Lakers il 4° posto a Ovest, mentre Memphis è ora insidiata da Portland in zona play-in e Sacramento continua la sua pessima stagione sostando al penultimo posto con solamente i Pelicans a fare peggio fin qui
