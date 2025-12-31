Prova di forza e maturità da parte dei Pistons, che alla Crypto.com Arena rovinano il compleanno a LeBron James (17 punti e 6/17 dal campo), mettendo le mani sulla partita a cavallo tra il 3° e il 4° quarto e quindi travolgendo i Lakers. Per Detroit ci sono la doppia doppia da 27 punti e 11 assist del solito Cade Cunningham e i 19 punti con 4/6 al tiro da tre in uscita dalla panchina di uno scatenato Marcus Sasser, mentre ai padroni di casa non bastano i 30 punti e 11 assist di Luka Doncic

GUARDA GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA