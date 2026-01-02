Se Jokic è senza alcun dubbio la stella e il leader dei Nuggets, è altrettanto chiaro che il vero giocatore chiave su entrambi i lati del campo per Denver sia Aaron Gordon. L’ala aveva iniziato alla grande questa stagione prima di fermarsi per uno stiramento. Il suo rientro pare essere imminente, ma visti anche i precedenti occorrerà molta prudenza nel suo reinserimento