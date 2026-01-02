Introduzione
Al momento i Nuggets sono ancora terzi nella iper-competitiva Western Conference, ma la squadra in questa prima parte di stagione è stata bersagliata dagli infortuni. E ora, dopo lo stop a Nikola Jokic, a Denver mancano quattro dei cinque titolari, oltre al possibile sostituto del serbo Jonas Valanciunas, ultimo in ordine di tempo a fermarsi
TUTTI GLI INFORTUNATI DELLA STAGIONE NBA E I LORO TEMPI DI RECUPERO
Quello che devi sapere
DENVER CONTENDER, MA ORA COME SI FA?
Sulle spalle di un Nikola Jokic ancora una volta strepitoso, fin qui i Nuggets si erano guadagnati il ruolo dei primi sfidanti dei Thunder campioni NBA in carica, già portati a gara-7 ai playoff della scorsa. E Denver, al momento, è ancora terza a Ovest, ma la sequela di infortuni che ha colpito il roster affidato a coach David Adelman rischia ora di comprometterne in maniera pesante il rendimento nelle prossime settimane
TUTTO INTORNO A JOKIC
Lo spavento, quando Nikola Jokic è caduto a terra tenendosi il ginocchio sinistro nella partita poi persa a Miami è stato grande. Per fortuna il tre volte MVP non sembra aver subito danni troppo pesanti, ma dovrà comunque rimanere fermo almeno fino a fine gennaio
GORDON IL GIOCATORE CHIAVE
Se Jokic è senza alcun dubbio la stella e il leader dei Nuggets, è altrettanto chiaro che il vero giocatore chiave su entrambi i lati del campo per Denver sia Aaron Gordon. L’ala aveva iniziato alla grande questa stagione prima di fermarsi per uno stiramento. Il suo rientro pare essere imminente, ma visti anche i precedenti occorrerà molta prudenza nel suo reinserimento
BRAUN PER PUNTARE DAVVERO IN ALTO
Già dall’inizio della stagione era chiaro a tutti che per puntare davvero in alto ai Nuggets sarebbe servito il miglior Christian Braun possibile. Come per Gordon, anche per la guardia titolare di Denver il rientro sembra non essere affatto lontano, a patto che la caviglia sinistra non gli procuri più dolore
JOHNSON IL PEZZO MANCANTE
Per portarlo via da Brooklyn i Nuggets hanno sacrificato Michael Porter Jr., protagonista affatto marginale del titolo vinto nel 2023, e scelte ai futuri Draft, ma fin qui Cam Johnson non è ancora riuscito ad esprimersi al meglio con la nuova maglia. La contusione al ginocchio destro, poi, dovrebbe tenerlo lontano dai campi per almeno altre tre settimane
VALANCIUNAS E L’ASSICURAZIONE NEL PITTURATO
L’ingaggio di Jonas Valanciunas, ciliegina sulla torta di un mercato estivo molto aggressivo, serviva prima di tutto a garantire alla squadra un’alternativa valida a Nikola Jokic nel pitturato. Solo che il lituano si è infortunato proprio ora che, complice l’assenza forzata di The Joker, i Nuggets avrebbero avuto bisogno di lui. Anche per lui si parla di un ritorno in campo a fine gennaio, perché il problema al polpaccio destro è risultato essere più preoccupante del previsto