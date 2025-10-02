Mancano tre settimane al via della regular season 2025-26, e mentre i training camp delle squadre sono ormai iniziati arrivano i primi problemi fisici. A Dallas Daniel Gafford dovrà stare fermo almeno due o tre settimane, così come Dorian Finney-Smith, che con ogni probabilità salterà il debutto stagionale con la nuova maglia dei Rockets. Tutti gli infortunati della stagione 2025-26 e le loro probabili tempistiche di recupero