NBA, Gafford si ferma e Finney-Smith salta il debutto: gli infortuni della nuova stagione
Mancano tre settimane al via della regular season 2025-26, e mentre i training camp delle squadre sono ormai iniziati arrivano i primi problemi fisici. A Dallas Daniel Gafford dovrà stare fermo almeno due o tre settimane, così come Dorian Finney-Smith, che con ogni probabilità salterà il debutto stagionale con la nuova maglia dei Rockets. Tutti gli infortunati della stagione 2025-26 e le loro probabili tempistiche di recupero
- Infortunio alla caviglia
- Recupero in circa tre settimane
- Infortunio alla caviglia
- Recupero in circa tre settimane
- Infortunio al polpaccio
- Recupero in circa tre settimane
- Infortunio al piede
- Recupero in circa due mesi
- Infortunio al gluteo
- Recupero in circa tre settimane
- Infortunio all’alluce
- Recupero in circa tre settimane
- Infortunio al ginocchio
- Recupero in circa due mesi
- Infortunio alla caviglia
- Recupero in circa un mese
- Infortunio alla caviglia/piede
- Recupero in circa due mesi e mezzo
- Infortunio al tendine d’Achille
- Recupero in circa tre mesi
- Infortunio al ginocchio
- Recupero in circa un mese e mezzo
- Infortunio al gomito
- Recupero in circa tre settimane
- Infortunio al ginocchio
- Recupero in circa tre settimane
- Infortunio al ginocchio
- Recupero in circa tre settimane
- Infortunio al pollice
- Recupero in circa un mese e mezzo
- Infortunio al ginocchio
- Recupero in circa tre settimane
- Infortunio al flessore
- Recupero in circa un mese
- Infortunio alla coscia
- Recupero in circa un mese
- Infortunio al pollice
- Recupero in circa un mese
- Infortunio al ginocchio
- Recupero in circa un anno
- Infortunio all’alluce
- Recupero in circa un mese
- Infortunio al tendine d’Achille
- Recupero in circa sei mesi
- Infortunio al tendine d’Achille
- Recupero in circa un anno
- Infortunio al tendine d’Achille
- Recupero in circa un anno
- Infortunio al tendine d’Achille
- Recupero in circa tre mesi