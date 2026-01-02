Introduzione
Colpo in trasferta degli Heat, che a Detroit trovano una serata eccellente da parte di Norman Powell e battono la capolista della Eastern Conference. Vittorie in trasferta anche per Houston a Brooklyn e per Philadelphia, che passa a Dallas grazie ad un Tyrese Maxey sempre più leader della squadra. Anche i Celtics vincono sul campo di Sacramentosenza grandi patemi, mentre un grande Kawhi Leonard trascina i Clippers al 6° successo consecutivo. Tutti i risultati e gli highlights della notte NBA
BROOKLYN NETS-HOUSTON ROCKETS 96-120
Nessun problema per i Rockets, dove l’ex di serata Kevin Durant fa registrare il suo massimo in stagione con 11 assist a cui aggiunge 22 punti, Amen Thompson ne segna 23 con 10/12 dal campo e Alperen Sengun, al rientro dopo due gare ai box, chiude con 20 punti e 6 assist. I Nets pagano la partenza lenta e nonostante i 21 punti di Cam Thomas in uscita dalla panchina non riescono mai davvero ad entrare in partita
DETROIT PISTONS-MIAMI HEAT 112-118
Colpo degli Heat, che sul campo della capolista della Eastern Conference vanno avanti anche di 22 sulle spalle di un eccellente Norman Powell (36 punti) e del solito Bam Adebayo (15 punti e 14 rimbalzi), si fanno rimontare fino al -2ottenuto dai Pistons a 46 secondi dalla fine ma riescono comunque a strappare la vittoria. A Detroit non basta nemmeno la tripla doppia sfiorata da Cade Cunningham con 31 punti, 11 assist e 8 rimbalzi, mentre ci sono poco più di 6 minutiin campo con 5 punti e 3 rimbalzi per Simone Fontecchio
DALLAS MAVERICKS-PHILADELPHIA 76ERS 108-123
Altra vittoria convincente per i Sixers, che anche a Dallas vengono trascinati da Tyrese Maxey (34 punti, 10 assist e 8 rimbalzi), trovano conferme dal rookie VJ Edgecombe (23 punti e 9/14 dal campo) e battono nettamente i padroni di casa. Per i Mavs la buona notizia consiste nel rientro dell’infortunato Anthony Davis, che chiude con 13 punti e 8 rimbalzi in 37 minuti, mentre Cooper Flagg fatica al tiro (5/15) ma racimola comunque 12 punti, 7 rimbalzi e 7 assist
SACRAMENTO KINGS-BOSTON CELTICS 106-120
È un parziale di 16-6 nel 4° quarto a lanciare i Celtics a Sacramento, dove fin lì la gara è equilibrata e i Kings coltivano la speranza di togliersi una soddisfazione grazie soprattutto a DeMar DeRozan, migliore dei suoi con 25 punti e 9/15 al tiro. Boston, però, conferma il suo eccellente momento di forma, accelera Jaylen Brown, autore di una doppia doppia da 29 punti e 10 rimbalzi prima di uscire nel finale per il suo 6° fallo, e ottiene un meritato successo in trasferta
L.A. CLIPPERS-UTAH JAZZ 118-101
Vittoria meno semplice del previsto per i Clippers, che ottengono il loro 6° successo consecutivo contro una versione molto rimaneggiata dei Jazz solo grazie all’accelerata del 4° quarto. I padroni di casa hanno ancora una volta un Kawhi Leonard in stato di grazia e autore di una prova da 45 punti e 7 rimbalzi, mentre a Utah non basta l’exploit del veterano Kyle Anderson, che entra dalla panchina e con i suoi 22 punti e 8 rimbalzi prova a supplire alle assenze di Lauri Markkanen e Keyonte George
