Colpo degli Heat, che sul campo della capolista della Eastern Conference vanno avanti anche di 22 sulle spalle di un eccellente Norman Powell (36 punti) e del solito Bam Adebayo (15 punti e 14 rimbalzi), si fanno rimontare fino al -2ottenuto dai Pistons a 46 secondi dalla fine ma riescono comunque a strappare la vittoria. A Detroit non basta nemmeno la tripla doppia sfiorata da Cade Cunningham con 31 punti, 11 assist e 8 rimbalzi, mentre ci sono poco più di 6 minutiin campo con 5 punti e 3 rimbalzi per Simone Fontecchio

