Nella sfida casalinga contro i Thunder, Golden State si presenta senza i titolari e viene travolta. Tantissime assenze anche per Denver, che perde in volata a Cleveland, mentre Atlanta passa a New York e Giannis Antetokounmpo segna il canestro che regala la vittoria ai Bucks nel finale concitato con Charlotte. Ai Lakers serve un grande 4° quarto per battere Memphis. Successi netti per Phoenix su Sacramento e per San Antonio sul campo dei Pacers. Tutti i risultati e gli highlights della notte NBA
CLEVELAND CAVALIERS-DENVER NUGGETS 113-108
Vittoria meno facile del previsto per i Cavs, che contro una versione falcidiata dagli infortuni dei Nuggets dominano a rimbalzo, ma hanno bisogno di un grande 4° quarto e di un Donovan Mitchell da 33 punti per avere la meglio. Jamal Murray, unico titolare in campo per Denver, ne mette 34, ma la sua ottima prova non basta
INDIANA PACERS-SAN ANTONIO SPURS 113-123
Anche senza Victor Wembanyama, fermo per un problema fisico, gli Spurs confermano la loro solidità ottenendo una netta vittoria sul campo dei Pacers, con De’Aaron Fox e Dylan Harper trascinatori con 24 e 22 punti segnati. Pascal Siakam (23 punti e 9 rimbalzi) prova a fare ciò che può, ma Indiana perde contatto con gli avversari nella fase centrale della partita e non riesce più a recuperare
WASHINGTON WIZARDS-BROOKLYN NETS 119-99
Nello scontro tra due squadre nei bassifondi della Eastern Conference, sono gli Wizards a dominare fin dall’inizio, mandando 6 giocatori in doppia cifra, mentre Brooklyn incappa in una serataccia al tiro con il 39.5% complessivo di squadra e il 20.7% dalla lunga distanza
NEW YORK KNICKS-ATLANTA HAWKS 99-111
Al Madison Square Garden, gli Hawks trovano la tripla doppia da 18 punti, 11 assist e 10 rimbalzi di Jalen Johnson, 23 punti a testa da Onyeka Okongwu e Nickeil Alexander-Walker e mettono le mani sulla partita a cavallo tra il 3° e il 4° quarto, mentre dall’altra parte New York fatica tantissimo dal campo tirando con un assai rivedibile 36/97 di squadra
CHICAGO BULLS-ORLANDO MAGIC 121-114
Ai Magic non bastano i 31 punti e 6 rimbalzi di un ottimo Paolo Banchero a Chicago, perché i Bulls cambiano marcia nel secondo tempo, dove Matas Buzelis segna 17 dei suoi 21 punti, a cui aggiunge anche 9 rimbalzi e 7 assist, e nel finale sigilla dalla lunetta la vittoria per i Bulls
MILWAUKEE BUCKS-CHARLOTTE HORNETS 122-121
È una schiacciata di Giannis Antetokounmpo (30 punti, 10 rimbalzi e 5 assist) a 4.7 secondi dalla fine a regalare la vittoria a Milwaukee dopo una gara combattutissima in cui i padroni di casa trovano anche 29 punti e 8 assist da Ryan Rollins, mentre Charlotte fallisce con Brandon Miller (19 punti e 7 rimbalzi) il canestro del possibile sorpasso decisivo sulla sirena finale
NEW ORLEANS PELICANS-PORTLAND TRAIL BLAZERS 109-122
La sfida tra Pelicans e Blazers dura di fatto un quarto, perché poi gli ospiti, guidati dal solito Deni Avdija (34 punti, 11 assist e 7 rimbalzi) fanno valere la loro superiorità e guidano fino al termine. New Orleans non sfrutta invece un’altra serata da 35 punti e 8 rimbalzi di uno Zion Williamson in ottima forma
PHOENIX SUNS-SACRAMENTO KINGS 129-102
Nessun problema per i Suns, che sostanzialmente passeggiano contro Sacramento, trovando un Devin Booker che già nel 1° quarto mette 20 dei suoi 33 punti totali e conducendo fino al termine. L’unico elemento positivo nell’ennesima prova incolore di Kings in questa stagione è rappresentato da Keegan Murray (23 punti e 9 rimbalzi)
GOLDEN STATE WARRIORS-OKLAHOMA CITY THUNDER 94-131
Prova di forza dei Thunder, che al Chase Center annichiliscono Golden State, che di fatto lascia a riposo tutti i titolari, costringendo i padroni di casa a tirare con il 35.6% dal campo. Oklahoma City ha 30 punti in 28 minuti dal solito Shai Gilgeous-Alexander e domina anche quanto ad apporto della panchina (61-36 il conteggio dei punti finali segnati dalle riserve dei campioni NBA in carica contro quelle degli Warriors)
LOS ANGELES LAKERS-MEMPHIS GRIZZLIES 128-121
Ci vuole un grande 4° quarto, spezzato in due da un parziale di 10-2 alla fine decisivo, ai Lakers per batter una Memphis sempre in partita grazie soprattutto ai 25 punti di Jaren Jackson Jr.. Per i padroni di casa ci sono invece 31 punti, 9 rimbalzi e 6 assist con 12/18 dal campo di un eccellente LeBron James, protagonista anche nell’accelerata finale, e i 34 con 8 assist e 6 rimbalzi del solito Luka Doncic
LA CLASSIFICA A EST
New York perde in casa e perde anche l'occasione di riavvicinarsi alla vetta della Eastern Conference, sempre occupata da Detroit, mentre Milwaukee prova a riagganciare almeno la zona play-in a Est
LA CLASSIFICA A OVEST
Oklahoma City continua la sua marcia solitaria in vetta alla Western Conference, ma San Antonio non molla la presa. Ennesime sconfitte invece per Sacramento e New Orleans, ormai condannate al fondo della classifica a Ovest
