La sfida tra Pelicans e Blazers dura di fatto un quarto, perché poi gli ospiti, guidati dal solito Deni Avdija (34 punti, 11 assist e 7 rimbalzi) fanno valere la loro superiorità e guidano fino al termine. New Orleans non sfrutta invece un’altra serata da 35 punti e 8 rimbalzi di uno Zion Williamson in ottima forma

GUARDA GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA