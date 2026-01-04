NBA, risultati della notte: Boston travolge i Clippers, cadono Knicks e SpursHIGHLIGHTS NBA
Jaylen Brown pareggia il suo massimo in carriera da 50 punti e schianta i Clippers, interrompendo la loro striscia di 6 successi in fila. Sconfitte per New York in casa con Philadelphia (88 punti per il trio Maxey-Embiid-Edgecombe) e per San Antonio contro Portland (tripla doppia per Deni Avdija), mentre cade anche Houston nel derby texano con Dallas. Minnesota passa a Miami (9 punti per Simone Fontecchio), Golden State ritrova il successo in casa con Utah. Vincono anche Toronto e Charlotte: di seguito il racconto e gli highlights delle 8 partite della notte
MIAMI HEAT-MINNESOTA TIMBERWOLVES 115-125
Un inizio di quarto periodo da 19-4 permette ai T’Wolves di mettere definitivamente le mani sulla partita e controllarla fino al termine, guidati dai 33 punti di Anthony Edwards e dai 29 di Naz Reid (20 solo nel secondo tempo). Gli Heat, sconfitti in 5 delle ultime 8 gare casalinghe, non vanno oltre i 21 punti di Norman Powell, perdendo anche Jaime Jaquez per una distorsione alla caviglia destra. Rivede il campo Simone Fontecchio: 9 punti, 3 rimbalzi, 1 assist e 2 recuperi con 3/8 dall’arco in 16 minuti di gioco
NEW YORK KNICKS-PHILADELPHIA 76ERS 119-130
Delle quattro sconfitte stagionali in casa dei Knicks la metà sono a firma dei Sixers, che ancora una volta passano al Madison Square Garden per conquistare la terza vittoria in fila. A guidare gli ospiti sono gli 88 punti del trio Maxey-Embiid-Edgecombe (36 per il primo, 26 a testa per gli altri due), rimanendo avanti dal secondo quarto in poi fino a toccare anche il +19 nella ripresa. I 31 di Jalen Brunson e i 23 con 14 rimbalzi del rientrante Karl-Anthony Towns non evitano il terzo ko in fila per i Knicks
TORONTO RAPTORS-ATLANTA HAWKS 134-117
I 29 punti a testa di RJ Barrett (al suo massimo stagionale) e Brandon Ingram permettono ai Raptors di vincere il primo di due incontri consecutivi con gli Hawks, contro i quali hanno una striscia aperta di cinque vittorie consecutive. Un parziale di 16-0 per aprire il quarto periodo basta e avanza per piegare la resistenza degli ospiti, che non riescono a replicare l’ottima prova difensiva fornita contro New York e si devono consolare coi 31 punti di Nickeil Alexander-Walker e i 30 di Jalen Johnson
CHICAGO BULLS-CHARLOTTE HORNETS 99-112
Gli Hornets approfittano delle tante assenze in casa Bulls per interrompere una striscia di 3 sconfitte in fila, ringraziando i 26 con 14 rimbalzi di Miles Bridges, i 22 di Brandon Miller, i 18 di Kon Knueppel e i 17 di LaMelo Ball. Chicago, priva di Giddey e White, non va oltre i 28 di Nikola Vucevic e i 17 di Matas Buzelis, concludendo il suo "homestand" a cavallo di capodanno con un record di 3-3
SAN ANTONIO SPURS-PORTLAND TRAIL BLAZERS 110-115
Nella seconda serata di un back-to-back per entrambe le squadre sono i Blazers ad avere più energie, rimanendo avanti per tutto il match e portandolo a casa grazie all’auto-regalo di Deni Avdija, che nel giorno del suo compleanno firma una tripla doppia da 29 punti, 11 rimbalzi e 10 assist. A lui si aggiunge il massimo in carriera da 24 punti di Donovan Clingan, approfittando dell’assenza di Victor Wembanyama per fare il vuoto a centro area. San Antonio manda tutto il quintetto in doppia cifra con 23 di Luke Kornet, ma ha pochissimo dalla panchina e perde per la terza volta nelle ultime cinque
DALLAS MAVERICKS-HOUSTON ROCKETS 110-104
I Mavs tornano a vincere dopo quattro sconfitte in fila prevalendo nel derby texano con i Rockets, che avevano già battuto in casa lo scorso 6 dicembre. I padroni di casa rischiano di vanificare un vantaggio di 17 lunghezze accumulate nel quarto periodo, ma portano a casa il successo grazie ai 26 di Anthony Davis e i 24 di Max Christie, approfittando delle assenze di Alperen Sengun (uscito dopo un solo minuto per una distorsione alla caviglia) e Steven Adams tra i Rockets per controllare il match sotto canestro (66-54 nei punti in area)
GOLDEN STATE WARRIORS-UTAH JAZZ 123-114
Dopo aver tenuto a riposo le stelle contro OKC, Golden State ritrova i suoi titolari e vince in casa contro Utah, capitalizzando su un terzo quarto da 42 punti di cui 20 portano la firma di Steph Curry. A fine partita sono 31 i punti per il numero 30, autore di 6 triple nella sua partita insieme ai 15 di Jimmy Butler, superando anche l’espulsione di Draymond Green punito con due tecnici in rapida successione per proteste. I Jazz non vanno oltre i 35 punti di Lauri Markkanen e i 22 di Keyonte George, perdendo la settima partita nelle ultime nove
LA CLIPPERS-BOSTON CELTICS 115-146
A fermare la striscia di sei vittorie consecutive dei Clippers ci pensa una prova straordinaria dei Celtics, che nel silenzio generale hanno vinto 17 delle ultime 22 partite e sono a un successo di distanza dal secondo posto in classifica di New York. Il protagonista assoluto all’Intuit Dome è Jaylen Brown, che pareggia il suo massimo in carriera realizzando 50 punti di cui 19 nel solo terzo quarto, schiantando i padroni di casa insieme ai 29 di Derrick White per concludere un giro di gare in trasferta con un record di 4-1. Ai Clippers non bastano i 22 di Kawhi Leonard e John Collins, nonché il ritorno in campo di Ivica Zubac (4 punti e 7 rimbalzi in 21 minuti)
LA CLASSIFICA A EST
Boston recupera strada nei confronti di Detroit e New York, preparando l’aggancio in vetta. Il ko di Miami ridà il sesto posto a Cleveland, mentre Milwaukee si porta a una sola gara di distanza dalla zona play-in
LA CLASSIFICA A OVEST
Alle spalle di OKC perdono tutte le inseguitrici, dando ai Lakers e ai T’Wolves la possibilità di tornare in corsa per il fattore campo ai playoff. Golden State risale in classifica e attenta al settimo posto di Phoenix, Dallas prova a colmare il gap che la separa dal torneo play-in
