A fermare la striscia di sei vittorie consecutive dei Clippers ci pensa una prova straordinaria dei Celtics, che nel silenzio generale hanno vinto 17 delle ultime 22 partite e sono a un successo di distanza dal secondo posto in classifica di New York. Il protagonista assoluto all’Intuit Dome è Jaylen Brown, che pareggia il suo massimo in carriera realizzando 50 punti di cui 19 nel solo terzo quarto, schiantando i padroni di casa insieme ai 29 di Derrick White per concludere un giro di gare in trasferta con un record di 4-1. Ai Clippers non bastano i 22 di Kawhi Leonard e John Collins, nonché il ritorno in campo di Ivica Zubac (4 punti e 7 rimbalzi in 21 minuti)

