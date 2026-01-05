Introduzione
Una tripla quasi allo scadere segnata da Devin Booker regala ai Suns la vittoria in volata sui Thunder campioni in carica. Luka Doncic trascina i Lakers ad un’altra vittoria su Memphis, mentre Detroit passa in casa di Cleveland. Vittoria in trasferta anche per Giannis Antetokounmpo e i Bucks a Sacramento e per i Timberwolves a Washington. Miami batte senza problemi New Orleans e Denver perde in casa dei Nets. Tutti i risultati e gli highlights della notte NBA
Quello che devi sapere
CLEVELAND CAVALIERS-DETROIT PISTONS 110-114
Ai Pistons, arrivati a Cleveland senza Jalen Duren e Tobias Harris, riesce di interrompere una striscia di 9 sconfitte consecutive in casa di Cavs. Detroit guida a lungo, rischia di subire la rimonta e il sorpasso da parte dei padroni di casa, masi salva grazie a Cade Cunningham (27 punti e 7 assist) e ad un sorprendente Daniss Jenkins, che entra dalla panchina e segna 25 punti in 25 minuti, mentre non servono a molto i 30 punti di Donovan Mitchell
ORLANDO MAGIC-INDIANA PACERS 135-127
Indiana parte bene nella trasferta di Orlando, ha 34 punti dal solito Pascal Siakam ma crolla nella fase centrale della gara e incappa così nella 12^ sconfitta consecutiva. I Magic trovano 31 punti da Desmond Bane e le doppie doppie di Paolo Banchero (28 punti e 12 rimbalzi) e di un Anthony Black sempre più protagonista con 27 punti e 10 rimbalzi
BROOKLYN NETS-DENVER NUGGETS 127-115
A Brooklyn i Nuggets ritrovano gli infortunati Christian Braun e Aaron Gordon, con quest’ultimo che entra dalla panchina e segna 20 punti, ma si devono arrendere alla maggior freschezza dei Nets, tra le cui fila si distingue il grande ex di serata Michael Porter Jr., autore di una prova da 27 punti, 11 rimbalzi e 5 assist
MIAMI HEAT-NEW ORLEANS PELICANS 125-106
Nessun problema per Miami, che contro i Pelicans alla loro 7^ sconfitta consecutiva trova il career high da 9 triple di un Norman Powell ancora una volta scatenato e autore di 34 punti e domina la partita fin dall’inizio. Solo un minuto in campo per Simone Fontecchio, che non riesce nemmeno a smuovere il suo tabellino personale
WASHINGTON WIZARDS-MINNESOTA TIMBERWOLVES 115-141
Tutto come da pronostico a Washington, dove i Timberwolves mettono da subito in chiaro le cose e con i 35 punti di Anthony Edwards, che tira con un eccellente 14/21 dal campo, e con i 22 di Julius Randle passano sul campo degli Wizards, tra cui si salva solo il veterano CJ McCollum con 20 punti segnati
PHOENIX SUNS-OKLAHOMA CITY THUNDER 108-105
È Devin Booker, autore di una prova da 24 punti e 9 assist, a regalare ai Suns la vittoria sui campioni in carica con l’unica tripla della sua partita a 0.7 secondi dal termine di una partita in cui i padroni di casa sono stati sotto anche di 18. Ajay Mitchell prova a pareggiarla, ma per i Thunder arriva la sconfitta in volata nonostante i 23 punti con 9/13 dal campo di un ottimo Jalen Williams
SACRAMENTO KINGS-MILWAUKEE BUCKS 98-115
Basta un’accelerata nel 2° quarto ai Bucks per mettere le mani sulla partita e annichilire Sacramento, con il solito Giannis Antetokounmpo (37 punti, 11 rimbalzi e 13/17 al tiro) a guidare i suoi coadiuvato da un convincente Kevin Porter Jr. (25 punti e 10 assist). Altra serata da dimenticare per i Kings, che pagano prima di tutto un disastroso 5/25 di squadra al tiro dalla lunga distanza
LOS ANGELES LAKERS-MEMPHIS GRIZZLIES 120-114
A due sere di distanza dalla vittoria in volata dei Lakers sui Grizzlies, la riedizione dello scontro diretto tra le due squadre si trasforma in una replica quasi perfetta, con i padroni di casa che, trascinati come al solito da Luka Doncic (36 punti, 9 rimbalzi e 8 assist), mettono le mani sulla partita nel 4° quarto dopo una prima part di gara in cui era stata Memphis a risultare più in palla
LA CLASSIFICA A EST
Detroit passa a Cleveland e si coferma capolista a Est, mentre i Cavs si ritrovano in zona play-in e vengono superati anche da Miami
LA CLASSIFICA A OVEST
La sconfitta a Phoenix lascia comunque Oklahoma City nettamente in testa alla Western Conference, mentre i Lakers battono Memphis e approfittano dello stop di Denver a Brooklyn per riprendersi il 3° posto a Ovest
