Indiana parte bene nella trasferta di Orlando, ha 34 punti dal solito Pascal Siakam ma crolla nella fase centrale della gara e incappa così nella 12^ sconfitta consecutiva. I Magic trovano 31 punti da Desmond Bane e le doppie doppie di Paolo Banchero (28 punti e 12 rimbalzi) e di un Anthony Black sempre più protagonista con 27 punti e 10 rimbalzi

