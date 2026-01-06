E l’altra sorpresa della notte si verifica a Philadelphia, dove i Nuggets, privi di tutti e cinque i titolari, strappano la vittoria al supplementare grazie alle prestazioni di Jalen Pickett (29 punti e 7 assist) e Peyton Watson (24 punti e 7 rimbalzi). Ai Sixers non basta un Joel Embiid da 32 punti e 10 rimbalzi, ma autore dell’interferenza che sul tiro poi decisivo di Bruce Brown costa la sconfitta, anche perché Tyrese Maxey (28 punti) fallisce l’opportunità del nuovo controsorpasso sulla sirena

