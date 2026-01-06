Introduzione
A grande sorpresa, gli Hornets sbancando il campo di Oklahoma City travolgendo i campioni in carica. Successo a sorpresa e in trasferta anche per i Nuggets, che senza tutto il loro starting five passano a Philadelphia dopo un supplementare. Vittorie in volata per Houston su Phoenix e dei Clippers sugli Warriors, mentre Detroit domina la sfida di alta classifica a Est contro New York. Tutti i risultati e gli highlights della notte NBA
Quello che devi sapere
DETROIT PISTONS-NEW YORK KNICKS 121-90
Prova di forza dei Pistons, che nel primo scontro diretto stagionale dominano i Knicks e ribadiscono la loro leadership nella Eastern Conference. Il solito Cade Cunningham guida i suoi con la doppia doppia da 29 punti e 13 assist, ma è soprattutto la panchina, che surclassa quella di New York 52-34, a fare la differenza
BOSTON CELTICS-CHICAGO BULLS 115-101
Non si ferma la corsa dei Celtics, che vincono per l’8^ volta nelle ultime 9 partite grazie soprattutto a una difesa che concede la miseria di 33 punti ai Bulls in tutto il primo tempo. Anfernee Simons entra dalla panchina e segna 27 punti, Payton Pritchard ne aggiunge 21 e per Boston è facile superare una Chicago in cui si salva solo Matas Buzelis(26 punti)
TORONTO RAPTORS-ATLANTA HAWKS 118-100
Vittoria netta e convincente dei Raptors, che in casa concedono ad Atlanta il 39.3% di squadra dal campo, mandano ben 7 giocatori in doppia cifra, hanno uno Scottie Barnes che sfiora la tripla doppia con 18 punti, 10 assist e 8 rimbalzi e si confermano realtà più che solida nella corsa ai playoff a Est
HOUSTON ROCKETS-PHOENIX SUNS 100-97
È una tripla dell’ex di serata Kevin Durant (26 punti e 10 rimbalzi) a 1.1 secondi dalla fine a regalare la vittoria ai Rockets al termine di una gara combattutissima e in cui a Devin Booker (27 punti), reduce dal tiro decisivo contro i Thunder la sera precedente, non riesce di mandare tutti al supplementare con un’altra tripla che non va mentre la sirena finale della partita suona al Toyota Center di Houston
OKLAHOMA CITY THUNDER-CHARLOTTE HORNETS 97-124
La vera sorpresa, che è quasi riduttivo definire sorpresa, arriva da Oklahoma City, dove i Thunder, reduci dalla sconfitta in volata a Houston, vengono letteralmente travolti da Charlotte. Brandon Miller (28 punti) e Kon Knueppel (23) guidano gli Hornets, che mettono le mani sulla partita nella fase centrale e tengono Shai Gilgeous-Alexander ad un modestissimo 7/21 dal campo, vincendo così in maniera tanto netta quanto imprevedibile alla vigilia
PHILADELPHIA 76ERS-DENVER NUGGETS 124-125 (OT)
E l’altra sorpresa della notte si verifica a Philadelphia, dove i Nuggets, privi di tutti e cinque i titolari, strappano la vittoria al supplementare grazie alle prestazioni di Jalen Pickett (29 punti e 7 assist) e Peyton Watson (24 punti e 7 rimbalzi). Ai Sixers non basta un Joel Embiid da 32 punti e 10 rimbalzi, ma autore dell’interferenza che sul tiro poi decisivo di Bruce Brown costa la sconfitta, anche perché Tyrese Maxey (28 punti) fallisce l’opportunità del nuovo controsorpasso sulla sirena
L.A. CLIPPERS-GOLDEN STATE WARRIORS 103-102
All’Intuit Dome gli Warriors vanno sotto anche in doppia cifra, riescono a riavvicinarsi nel 4°quarto ma non perfezionano la rimonta perché sull’ultimo possesso, con Steph Curry (27 punti) fuori per falli, Jimmy Butler (24) non sfiora nemmeno il ferro e regala così un’altra soddisfazione a Kawhi Leonard (24 punti e 12 rimbalzi) e ai Clippers
PORTLAND TRAIL BLAZERS-UTAH JAZZ 137-117
Deni Avdija sfiora ancora la tripla doppia con 33 punti, 9 assist e 8 rimbalzi, Shaedon Sharpe aggiunge 29 punti e l’ormai consueto repertorio di giocate spettacolari e per Portland diventa quasi automatico battere Utah. Ai Jazz serve invece a poco la doppia doppia da 21 punti e 12 rimbalzi con anche 5 assist dell’ex di serata Jusuf Nurkic
